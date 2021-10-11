كولومبيا تنهي السجل المثالي للبرازيل في تصفيات كأس العالم

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فرضت كولومبيا التعادل بدون أهداف على البرازيل لتضع حدا للسجل المثالي لنظيرتها في تصفيات كأس العالم لكرة القدم.

ورغم الأداء الهجومي لم يصنع الفريقان العديد من الفرص خاصة في الشوط الأول المتواضع.

وكانت النصف ساعة الأخيرة أفضل حيث سعى كل منهما لتحقيق الفوز وأنقذ الحارسان تسديدات بعيدة المدى.

وتتصدر البرازيل التصفيات في أميركا الجنوبية ولها 28 نقطة متقدمة بتسع نقاط على الأرجنتين التي تلعب ضد أوروجواي.

وتحتل كولومبيا المركز الخامس برصيد 15 نقطة.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز إلى النهائيات مباشرة فيما يخوض صاحب المركز الخامس التصفيات العالمية.