وكانت إدارة برشلونة تتطلع إلى توسيع ملعبهم لعدد من السنوات الفائتة، وكان عليهم تأخير العملية، والتي ستوفر سعة جديدة تبلغ 110 ألف مقعدا، وتصميما أكثر حداثة، وتغييرات على المناطق المحيطة.

وخلال ذروة انتشار جائحة كوفيد -19، خضع ملعب سانتياغو برنابيو في ريال مدريد لتجديد وانتهى به الأمر باللعب في ملعب ألفريدو دي ستيفانو الذي يتسع لـستة آلاف متفرج فقط، مستغلا انعدام وجود المشجعين.