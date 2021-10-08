الجمعية العمومية لاتحاد التزلج على الثلج صادقت على البيانين الاداري والمالي بالاجماع

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صادقت الجمعية العمومية للاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج على البيانين الاداري والمالي بالاجماع خلال الجمعية العمومية العادية السنوية التي انعقدت في الصالة الكبرى بالنادي اللبناني للسيارات والسياحة في الكسليك.النشيد الوطني افتتاحاً فكلمة ترحيبية من رئيس الاتحاد فريدي كيروز معلناً تأمّن النصاب القانوني بحضور 20 ناد من اصل 24 يحق لها التصويت.كما حضر ممثل عن مدرسة التزلج في الجيش اللبناني.

ثم رحّب كيروز بالحضور مشيراً الى ان لبنان يعيش وضعاً استثنائياً على كافة الأصعدة وان الجمعية العمومية هي التي تحاسب اللجنة الادارية على أعمالها .ووجّه الشكر الى كل من ساهم في انجاح موسم 2020-2021 من الجيش اللبناني والصليب الأحمر اللبناني ومحطات التزلج والأندبة والمدربين والفنيين ورجال الصحافة والاعلام مشيداً بالعمل الجماعي الفاعل لزملائه اعضاء اللجنة الادارية للاتحاد.كما وجّه الشكر الى الوزيرة السابقة للشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان والمدير العام زيد خيامي ورئيس مصلحة الرياضة في الوزارة محمد عويدات ومتمنياً النجاح لوزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاّس في مهامه.

وأضاف كيروز"لقد جرى تعديل النظام ونال موافقة من وزارة الشباب والرياضة ونشر في الجريدة الرسمية وأتمنى على الأندية الاطلاع عليه.

وتطرّق كيروز الى الانتخابات الأخيرة لمجلس ادارة الاتحاد الدولي وانتخاب البريطاني يوهان ايلياسيش رئيساً للاتحاد خلفاً للرئيس الراحل فرنكو كاسبر متحدثاً عن دور جديد للدول الصغرى ضمن الأسرة الدولية.

وكشف عن مساهمة مالية من الاتحاد الدولي الى نظيره اللبناني بقيمة 60 ألف دولار أميركي وشاكراً الرئيس السابق للاتحاد شربل سلامة لتبرعه بالدين الذي له في ذمّة الاتحاد ومضيفاً ان لا ديون على الاتحاد حالياً.

وكشف كيروز عن مساهمة مالية بقيمة ستة ملايين ليرة من أمينة السر لورا نصار الى الاتحاد وشكرها على بادرتها.

واعتبر ان تعيينه رئيساً للجنة التطوير في الاتحاد الدولي نصر اداري جديد لبنان في المحافل الخارجية.واضاف ان رئيس الاتحاد الدولي سيزور لبنان في شباط المقبل لحضور بطولة آسيا للكبار (رجال وسيدات) التي ستقام في المزار كفردبيان.

ثم تحدث كيروز باسهاب عن انتخابات اللجنة الأولمبية وذيولها واطلع مندوبي الأندية على الأجواء السائدة حالياً ومنها حق اتحاد التزلج في تسمية رئيس البعثة الى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام في الصين بشباط المقبل كما جرت العادة.

ثم تلا نائب أمين عام الاتحاد ومفوض الاتحاد لدى الاتحادين الآسيوي والدولي يوسف شامل خليل محضر الجمعية العمومية السابقة والبيان الاداري المفصلين وجرى التصديق عليهما بالاجماع.

كما تلا امين صندوق الاتحاد ريمون سكر البيان المالي المفنّد بالتفاصيل الدقيقة وجرى التصديق عليه بالاجماع ايضاً بعد مناقشته وبالتالي جرت تبرئة ذمّة اللجنة الادارية للاتحاد.كما تمّ اقرار روزنامة النشاطات المحلية والخارجية لموسم 2021- 2022.