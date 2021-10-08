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نظّم الإتحاد اللبناني للرماية والصيد مسابقة بالرماية على الأطباق وهي المرحلة الخامسة لبطولة لبنان في الرماية على الاطباق من الحفرة الأولمبية (تراب) TRAPللفئة "أ" والتي اجريت على حقل نادي البقاع للرماية والصيد بحضور رئيس نادي البقاع للرماية والصيد فوزي النحاس. شارك في المسابقة 20 رامياً من الفئة (أ). وجاءت نتائج مرحلة التصفيات على 125 طبق للرماة الستة الأوائل على الشكل التالي:

-طنوس الخوري : 113/125

-ربيع قشعمي : 111/125

-وائل أبي رميا : 111/125

-ناصيف سليمان: 109/125

-أشرف علّوش : 109/125

-ماريو قزحيا : 106/125

وحسب النظام الجديد المتبع في الاتحاد الدولي للرماية يتأهل في التصفيات المؤلفة من خمس جولات الرماة الستة الذين أحرزوا أعلى مجموع اهداف من اصل 125 طبق ومن ثم يدخلون الجولة النصف نهائية يرمي كل من الرماة طلقة واحدة على 25 طبق. بعدها تجرى المرحلة النهائية لاحراز المركز الأول والثاني والثالث، اذ تضاف على النتيجة المحققة في المرحلة النصف نهائية نتيجة خمسة أطباق للأول ويتم استبعاد الرامي الذي حصل على أقل عدد من الاصابات وبعدها تجري الرماية على خمسة أطباق اضافية أخرى ويتم استبعاد الرامي الذي حصل على أقل عدد من الاصابات ويحصل ذلك للمرة الثالثة والرابعة أيضا" عندها يعرف من الذي فاز بالمرتبة الثالثة. وأخيرا" تحسم النتيجة بين الأول والثاني بعد الرماية على عشرة أطباق في آخر الجولة.

لذا جاءت النتائج على الشكل التالي:

- المركز السادس الرامي وائل أبي رميا اذ حصل على 18 من أصل 25

- المركز الخامس الرامي أشرف علوش اذ حصل على 23 من أصل 30

- المركز الرابع الرامي ناصيف سليمان اذ حصل على 26 من أصل 35

-المركز الثالث: الرامي ماريو قزحيا اذ حصل على 33 طبق من أصل 40

-المركز الثاني :الرامي ربيع قشعمي اذ حصل على 42 إصابة من أصل 50 طبق.

-المركز الأول: الرامي طنوس الخوري اذ حصل على 43 طبق من أصل 50 في الجولتين النصف نهائية والنهائية .

أشرف على التحكيم ناجي الهاشم.