هازارد يمازح مبابي بشأن الانتقال إلى ريال مدريد

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مازح إيدين هازارد، جناح منتخب بلجيكا وريال مدريد، مهاجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان، كيليان مبابي، وذلك خلال مباراتهما في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، الخميس.

وخلال المباراة التي فاز بها "الديوك" بنتيجة 3-2، التقطت الكاميرات في ملعب "أليانز ستاديوم"، هازارد يقول لمبابي: "هلا مدريد!"، لكن المهاجم الفرنسي اكتفى بالضحك قبل أن يبتعد قليلا عن هازارد.

وتأتي كلمة هازارد للمهاجم الشاب، عقب تصريحات مبابي حول مستقبله بشأن رفض التجديد مع باريس سان جيرمان وطلبه الانتقال إلى ريال مدريد.

يذكر أن عقد مبابي ينتهي مع النادي الفرنسي نهاية الموسم الجاري، في 30 يونيو 2021، وما زالت محاولات تمديد تعاقده مستمرة في ظل رغبة الملكي في استقطابه منذ الصيف الفائت.