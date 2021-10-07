المنتخب اللبناني الأولمبي يتعرض لخسارة جديدة امام المنتخب الفلسطيني

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حقق المنتخب الفلسطيني فوزاً على نظيره اللبناني بنتيجة 4-2 ضمن دور المجموعات لبطولة غرب آسيا لتحت 23 سنة. وسجل أهداف فلسطين محمد ديرية هاتريك د. ٧ ود.١٢ود. ٧١، وخالد نبريص ٤٧ فيما سجل هدفي لبنان محمد ناصر د. ٢٨، خليل بدر د. ٦٣.



ويعتلي المنتخب العراقي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، والمنتخب الفلسطيني ثانياً بـ 3 نقاط والإماراتي ثالثاً بـ 3 نقاط وأخيراً لبنان بـ 0 نقاط.



ويختتم دور المجموعات يوم ٨ تشرين الأول بإقامة خمس مواجهات ضمن الجولة الثالثة بين: الأردن واليمن عند الساعة ٥.٤٥ مساءً على ستاد الأمير سعود بن جلوي، الكويت وعُمان عند الساعة ٨.٤٥ مساءً بالملعب ذاته، إلى جانب مباريات فلسطين والإمارات عند الساعة ٣.٣٠ عصراً، السعودية والبحرين عند الساعة ٦.٣٠، لبنان والعراق عند الساعة ٩.٣٠ وجميعها على ستاد الأمير محمد بن فهد.