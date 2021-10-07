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الاتحاد اللبناني لألعاب القوى ينظّم سباق نصف الماراتون الأحد

7
OCTOBER
2021
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تنفيذاً لروزنامته السنوية،ينظم الاتحاد اللبناني لألعاب القوى بطولة لبنان لسباق نصف ماراتون (21.100كلم) للعام الجاري الأحد المقبل الواقع فيه 10 تشرين الاول الجاري .ينطلق السباق من مجمّع الرئيس فؤاد شهاب في جونيه باتجاه المعاملتين(مفرق اوسكار بالاس) ومن ثم العودة باتجاه ضبية عبر الطريق البحرية (قبل مفرق ثكنة الفهود) ومن ثم العودة مجدداً على نفس المسار وصولاً الى مجمّع الرئيس فؤاد شهاب ليقام حفل تتويج الفائزين والفائزات من قبل رئيس الاتحاد رولان سعادة واعضاء الاتحاد .
 
ودعا الاتحاد المشاركين في السباق الى التجمّع في نقطة الانطلاق ابتداء من الساعة السادسة والربع صباحاً على ان يبدأ السباق عند الساعة السابعة صباحاً.وفي ما يلي الفئات العمرية المعتمدة :16-17 سنة،18-19 سنة،20-34 سنة،35-39 سنة،40-44 سنة،45-49 سنة،50-54 سنة،55-59 سنة،60-64 سنة،65-69 سنة،70-74 سنة،75-79 سنة و80 سنة وما فوق.
 
واعلن الاتحاد عدم السماح  للعدائين والعداءات تحت سن ال16 سنة (مواليد 2005 وما فوق) بالمشاركة في السباق المذكور.
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