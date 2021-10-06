رغبي: بعثة لبنان تغادر مساء الأربعاء للمشاركة في بطولة غرب آسيا

A + A -

يغادر منتخب لبنان للرجال للرغبي يونيون ،مساء الأربعاء 6 تشرين الأول الجاري ، عبر مطار رفيق الحريري الدولي، الى قطر للمشاركة في بطولة غرب آسيا لـ"الرغبي 7 " حيث سيخوض عدداً من المباريات يومي الجمعة والسبت المقبلين،علما ان المسابقة كانت مقررة في ايلول الماضي في لبنان ،الا انه ونظراً للظروف الحالية تقرر نقلها الى قطر.تشارك في الدورة ست دول وهي لبنان وقطر وفلسطين وسوريا والامارات العربية المتحدة وايران.

البعثة

وتضم البعثة:ايغيل زريق امين صندوق الاتحاد (رئيساً)،عضو الاتحاد الياس خوري(ادارياً)،سليمان المقداد(مديراً للمنتخب) ابراهيم بلوط(مدرباً)، وديع ناصيف(معالجاً فيزيائياً) واللاعبون لوران زلعوم(قائداً للمنتخب)،حسان الجمل،

الكسندر السيوفي،حنا رميلي،خالد الرافعي،وائل حرب،جاد هاشم،ريمون سباط،

الياس ابي نجم ،كارل بشراوي،روبن حشاش وراي موريس اسكندر.

وستكون البعثة في مطار رفيق الحريري الدولي هذه الليلة (الأربعاء)عند الثامنة والنصف لأخذ الصور التذكارية ،كما سيؤمن اتحاد الرغبي للاعلام الرياضي اللبناني رابط النقل المباشر للمباريات التي يخوضها لبنان مباشرة من قطر ،اضافة الى تصوير خاص يؤمنه مصور من هناك.

هذا ودعا الاتحاد اللبناني للرغبي الى مواكبة هذه البطولة الرياضية الاقليمية ودعم المنتخب اللبناني وسط كل الظروف التي تمر بها البلاد.