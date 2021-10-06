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الكشف عن سر تأخر كاسيميرو للانضمام إلى منتخب البرازيل

6
OCTOBER
2021
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كشف تقرير صحفي إسباني، الثلاثاء، عن سبب عدم انضمام البرازيلي كاسيميرو، لاعب وسط ريال مدريد، لمنتخب بلاده حتى الآن.
 
وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن غياب كاسيميرو لأسباب شخصية، لكن اللاعب ما يزال في مدريد بسبب معاناته من آلام شديدة في الأسنان مما تسبب في إصابته بالحمى.
 
كما أفاد الصحفي الإسباني توماس غونزاليز، بأن كاسيميرو يعاني من عدوى قوية في الأسنان بسبب ضرس العقل، ما جعله يعاني أيضا من حمى وارتفاع درجة حرارة مستمر، مع الشعور المستمر بآلام شديدة.
 
ويستعد منتخب البرازيل لخوض 3 مباريات أمام فنزويلا وكولومبيا وأوروغواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.
 
وجاء في بيان الاتحاد البرازيلي أن مدرب المنتخب تيتي استدعى دوغلاس لويز مكان كاسيميرو في القائمة، الذي نصحه طبيب نادي ريال مدريد "بالراحة التامة" وتجنب أي نشاط بدني خلال الأيام الخمس المقبلة.
 
كما طمأن الاتحاد البرازيلي جماهيره، مشيرا إلى أن اللاعبين الـ24 المستدعين في قائمة تيتي قد وصلوا جميعهم إلى بوجوتا، حيث يتدرب المنتخب قبل السفر إلى كاراكاس لخوض مواجهة فنزويلا مساء غد، والعودة بعدها إلى بارانكيا (كولومبيا) لخوض ثاني المواجهات يوم 10 أكتوبر الجاري.
 
وبعدها ستستقبل البرازيل نظيرتها أوروجواي يوم 14 من نفس الشهر، علما بأن منتخب البرازيل يتصدر التصفيات المؤهلة للمونديال من تحقيقه العلامة كاملة وحصده 24 نقطة في ثماني مباريات، متفوقا بست نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه، منتخب الأرجنتين.
 
روسيا اليوم
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