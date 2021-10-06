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بعد تسجيله هدفا في شباك برشلونة.. سواريز يتحدث حول أزمة فريقه السابق

6
OCTOBER
2021
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ساهم لويس سواريز هدفا مع فريق أتلتيكو مدريد في إسقاط برشلونة 2-0، بعد تسجيله هدفا لكن المهاجم الأوروغوياني مازال يكن الكثير لفريقه السابق ويحزنه تراجع نتائج الفريق.
 
قال الأوروغوياني في مقابلة مع شبكة ESPN : "أعتقد أنني لم أستحق الطريقة التي غادرت بها..كان يجب شرح كل شيء لي وجها لوجه من طرف أصحاب السلطة..ثم أخبروني أنه إذا لم يتم إنهاء عقدي يوم الأربعاء فسيعتمدون علي في مباراة فياريال".
 
رحل لويس سواريز عن البارسا وانتقل إلى كتيبة دييغو سيميوني، وبعد عام من رحيله العاصف عن برشلونة وبعد تسجيله هدفا في المباراة الأخيرة كان لدى مهاجم الروخي بلانكوس الكثير ليقوله.
 
وأكد سواريز أنه حزين على حال برشلونة الحالي، وقال: "رؤية ما يحدث للبارسا يؤلمني لأنني كنت مغرما جدا بالنادي، لقد منحني كل شيء، لقد وثق بي في وقت صعب في مسيرتي المهنية، وهو أمر مؤلم لأصدقائي في الداخل، وللصداقات الموجودة هناك، وللأشخاص الذين يعملون بالداخل كل يوم، من المؤلم أن أرى برشلونة على هذا النحو".
 
ثم تطرق سواريز للحديث عن مواجهة برشلونة في كامب نو العام الماضي، وكذلك رحيل صديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى باريس سان جيرمان.
 
وقال: "في العام الماضي، كان من الغريب بالنسبة لي العودة إلى كامب نو ومواجهة ميسي كمنافس، وسيكون الأغرب الآن عدم رؤية ليو بقميص برشلونة، لكن الأمور تحدث لسبب ما، الآن هو في باريس وأنا في أتلتيكو مدريد، وقبل عام كنا معا في برشلونة".
 
وختم سواريز تصريحاته بالحديث عن تجربته الحالية مع أتلتيكو مدريد، قائلا: "أتمتع بثقة زملائي في الفريق، والموظفين، والمشجعين، إنهم يثقون في إمكانياتي وما يمكنني المساهمة به، فهم يؤمنون بي وهذا يمنحني شعورا بأهميتي، هناك أجواء رائعة في الفريق".
 
ويحتل أتلتيكو المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف المتصدر ريال مدريد، فيما يقبع برشلونة في المركز التاسع على قائمة ترتيب فرق الدوري الإسباني.
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