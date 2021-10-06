مبابي يؤكد: شتمت نيمار ولكني معجب بأدائه

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أكد اللاعب الفرنسي كيليان مبابي عدم وجود خلاف مع لاعب باريس سان جرمان البرازيلي نيمار، كاشفا عن وصفه للأخير بـ"المشرد".

وفي مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أكد مبابي أنه وصف نيمار بـ"المشرد"، واشتكى من اللاعب البرازيلي بسبب عدم تمرير الكرة إليه.

وأوضح مبابي أنه رغم ما جرى فإنه لا مشكلة لديه مع نيمار، مضيفا: "مثل هذه الأشياء تحدث دائما في عالم كرة القدم".

وأضاف اللاعب الفرنسي: "تحدث مواقف مشابهة كتلك أثناء المباريات، ولكن الأهم ألا تترك آثارها. أحترم نيمار وأنا معجب بأدائه"، حسبما أورد موقع "إي إس بي إن" المتخصص بأخبار الرياضة

وفي مقابلة خاصة مع إذاعة "آر أم سي" الفرنسية، كشف مبابي للمرة الأولى، عن طلبه بالفعل مغادرة باريس سان جرمان الصيف الماضي.

ويأتي تصريح مبابي ليؤكد الأنباء التي ربطته كثيرا بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني الصيف المنصرم، قبل أن تفشل الصفقة في اللحظات الأخيرة، بالرغم من رفض مبابي تجديد عقده مع النادي الفرنسي مرات متكررة.

وهاجم مبابي في التصريحات "تصرفات" ناديه الفرنسي: "شخصيا لم أحب تصريحات مسؤولين سان جرمان بأنني طلبت الرحيل متأخرا في أغسطس لأنها كاذبة، وجعلتني أشعر بأنني لص. أبلغتهم مبكرا بأنني أريد الرحيل، في نهاية يوليو".

واتهم بعض المسؤولين في باريس سان جرمان مبابي بأنه أبلغ النادي بنيته الرحيل في آخر أسبوع للانتقالات، وهو ما بعثر أوراق النادي ولم يعطه الوقت الكافي للبحث عن بدائل.

كما أشار مبابي إلى أنه "لم يرفض 7 عروض لتجديد العقد" مع سان جرمان كما هو متداول، فهو سعيد في باريس.