living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مبابي يكشف "الوصفة السحرية" لجعل هجوم سان جرمان "لا يقاوم"

6
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف النجم الفرنسي كيليان مبابي عن "الوصفة السحرية" التي تمكّنه إلى جانب كل من ليونيل ميسي ونيمار، من تشكيل خط هجوم لا يقاوم.
 
وفي حديث صحفي قال مبابي: "عندما تلعب في خط الهجوم مع لاعبين مثل أمثال نيمار وميسي، عليك (مشاركة الكعكة) حتى نتمكن نحن الثلاثة من تناول الطعام".
 
وأضاف: "لا يمكنك القول إنك ستنقل الكرة وتتعاون مع أحد اللاعبين دون الآخر".
 
وتابع: "ستكون هناك دائما لحظات من الإحباط، لكن الهدف الوحيد الذي لدينا نحن الثلاثة هو تحقيق الفوز لباريس سان جرمان".
 
وفيما يتعلق بالتقارير التي تحدثت عن عدم سعادته من انضمام ميسي للنادي الفرنسي، أوضح مبابي: "من السهل جدا اللعب مع ميسي، فهو لاعب يفهم كرة القدم حقا، ويعرف دائما ما يجب فعله. إذا كان عليه أن يتخطى الجميع ويسجل هدفا، فسوف يفعل ذلك. إذا كان عليه أن يمرر الكرة بلمسة واحدة، فسوف يقوم ذلك. إنه أحد أفضل اللاعبين إن لم يكن الأفضل على الإطلاق"، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
 
وأكد مبابي عدم وجود خلاف مع البرازيلي نيمار، كاشفا عن وصفه للأخير بـ"المشرد".
 
وفي مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أكد مبابي أنه وصف نيمار بـ"المشرد"، واشتكى من اللاعب البرازيلي بسبب عدم تمرير الكرة إليه.
 
وأوضح أنه رغم ما جرى فإنه لا مشكلة لديه مع نيمار، مضيفا: "مثل هذه الأشياء تحدث دائما في عالم كرة القدم".
 
وبيّن مبابي: "تحدث مواقف مشابهة كتلك أثناء المباريات، ولكن الأهم ألا تترك آثارها. أحترم نيمار وأنا معجب بأدائه".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout