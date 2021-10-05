فريدي كيروز رئيساً للجنة التطوير في الاتحاد الدولي للتزلج على الثلج

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بتوصية من رئيس الاتحاد الدولي للتزلج على الثلج يوهان ايلياسش،تبلّغ الاتحاد اللبناني للعبة من مدير "لجنة المشاريع" في الاتحاد الدولي فيليب دوبيريكس تعيين رئيس الاتحاد اللبناني فريدي كيروز رئيساً لـ"لجنة التطوير وقبول اتحادات وطنية جديدة" ضمن الاتحاد الدولي وهي اللجنة الهامة التي يناط بها دراسة ملفات الاتحادات الوطنية الراغبة بالانضمام الى عائلة الاتحاد الدولي والبت بها ووضع خطة استراتيجية لتطوير رياضة التزلج وهو أرفع منصب يتبوأه لبناني في الاتحاد الدولي في تاريخ اللعبة بوطن الأرز.

وفور تلقيه خبر التعيين، اتصل كيروز بنظيره رئيس الاتحاد الدولي وشكره على الثقة التي يوليها له مع العلم ان صداقة متينة تربط ايلياسش بكيروز الذي سيوجّه دعوة لرأس هرم الاتحاد الدولي لزيارة لبنان في المستقبل .

يشار الى أن كيروز يشغل ايضاً أمين صندوق اتحاد الدول الصغرى المنبثق من الاتحاد الدولي للتزلج.