بطولة لبنان في السباحة لحوض 25 م: 4 ارقام قياسية لسرور وصفيا وغزيري

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نظّم الاتحاد اللبناني للسباحة بطولة لبنان للفئات العمرية( ٨-٩سنوات ، ١٠-١١سنة ،١٢-١٣سنة ، ١٤-١٥سنة ، ١٦-١٧ و١٨ سنة وما فوق ذكور واناث ) لحوض 25 متر للعام الجاري في المسبح المقفل لنادي الـ"سبرينغ هيلز" بمشاركة ٣٣٧ سباح وسباحة ، ينتمون الى ٢٥ ناد اتحادي وهم : الجزيرة، النجاح، المون لاسال، الجمهور، العهد، فوربي ، اكوامارينا، غولدن بيتش، مطيلب، صفرا مارين ، كولينا ،الديكاتلون، بل اوريزون، الفجر، اللويزه ،الرحاب ،أبناء الخليج، ساتيليتي،سبرينغ هيلز، لاس ساليناس، ١٨٧٥، اللبناني للسيارات والسياحة، البالما ، المينا، الجيش، تنافسوا لاحراز القاب ١٤٠ سباق و ١٤٠ ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية.

فبحضور اعضاء الاتحاد ورؤساء ومندوبي الاندية المشاركة جرت المنافسات، حيث سجلت النتائج الفنية التالية مع الملاحظة انه تم تسجيل ٤ ارقام قياسية ( ٢ لنادي النجاح ورقم لكل من نادي الجزيرة ونادي الفوربي) كالآتي:

*فئة ١٤-١٥ سنة ذكور

• سباق ٥٠ متر حرة 25.26 ثانية (رقم قياسي جديد للسباح آدم سرور من نادي الفوربي ، الرقم السابق 25.51 ثانية للسباح ساشا عاصي من نادي الجزيرة).

• سباق ١٠٠ متر متنوع ٥٩.٦٨ ثانية (رقم قياسي جديد للسباح احمد صفيا من نادي النجاح ، الرقم السابق 1.1.45 دقيقة للسباح منذر كباره من نادي المون لاسال).

• سباق ٢٠٠ متر صدر 2.25.31 دقيقة (رقم قياسي جديد للسباح جاد غزيري من نادي الجزيره ، الرقم السابق 2.34.45 د للسباح منذر كباره من نادي المون لاسال).

• سباق ٥٠ متر حرة 24.85 ثانية (رقم قياسي جديد للسباح أحمد صفيا من نادي النجاح ، الرقم السابق 25.26 ثانية للسباح آدم سرور من نادي الفوربي).

وقد تولى مهام التحكيم طاقم من الحكام الدوليين والآسيويين والاتحاديين برئاسة رئيس لجنة الحكام الحكم الدولي مروان العميل والحكام الدوليين محمد دعبول ، محمد منصور، ناصر مشورب، ساشا عزار وحكام آسيويين واتحاديين وبأشراف أمين عام الاتحاد فريد ابي رعد.

في الختام تولى كل من نائب رئيس الاتحاد عادل يموت وامين الصندوق احمد زعرور والأعضاء جورج حبايب وجورج الجلخ ورولا الخطيب ورامي ادهمي تتويج الفائزين والفائزات .