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فيرغسون ينتقد قرارات سولشار أمام نورمحمدوف

5
OCTOBER
2021
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قال أليكس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد السابق إن كريستيانو رونالدو كان يجب أن يلعب أساسيا في التعادل 1-1 مع ضيفه إيفرتون بدلا من المشاركة بديلا في الشوط الثاني.
 
وفي مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيرغسون لأسطورة الفنون القتالية المختلطة حبيب نورمحمدوف إن إيفرتون حصل على دفعة معنوية "حين عرف أن رونالدو لن يلعب".
 
ودفع المدرب أولي غونار سولشاير برونالدو بعد مرور ساعة من اللقاء وكان يونايتد متقدما وقتها 1-0 لكن إيفرتون أدرك التعادل في الدقيقة 65 وتماسك ليخرج بنقطة.
 
وعندما قال نورمحمدوف لفيرغسون إن رونالدو نزل بديلا في الشوط الثاني أضاف أسطورة التدريب الاسكتلندي: "أعرف بالطبع .. لكن يجب عليك دائما أن تبدأ المباراة بأفضل اللاعبين".
 
وقال رونالدو إن فيرغسون الذي تعاقد مع اللاعب البرتغالي في سن 18 عاما من سبورتنغ لشبونة في 2003 لعب دورا كبيرا في عودته إلى أولد ترافورد.
 
وسيتقابل يونايتد الذي يملك 14 نقطة من سبع مباريات في الدوري مع ليستر سيتي في 16 أكتوبر في الجولة المقبلة من المباريات بعد التوقف الدولي.
Reuters
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