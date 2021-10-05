بطولة غرب آسيا (تحت ال12 سنة) بالتنس تأهل أناث لبنان الى بطولة آسيا

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تأهل منتخب لبنان للاناث(تحت ال12 سنة) بالتنس الى نهائيات بطولة آسيا بعدما احرز المركز الثاني في بطولة غرب آسيا التي استضافتها مدينة الحسين الرياضية في العاصمة الأردنية عمّان. وفي التفاصيل، شاركت في بطولة الاناث خمس دول وهي:لبنان،العراق،الأردن،سوريا وايران وحققت ناشئات لبنان الفوز بنتيجة نظيفة(3-0) على كل من العراق والأردن وسوريا وخسرن امام ايران(0-3).

وستقام نهائيات بطولة آسيا في كازاخستان في تشرين الثاني المقبل على ان تنطلق تدريبات منتخب الاناث في بحر الأسبوع الجاري تحت اشراف رئيسة اللجنة الفنية في الاتحاد البطلة السابقة المدربة ناهيا ابو خليل وبمواكبة من اللجنة الادارية للاتحاد.

ولدى الذكور ، تأهل الاردن وايران الى النهائيات بعدما احتلا المركزين الأول والثاني بينما احتّل لبنان المركز الثالث(شاركت في بطولة الذكور تسع دول) والمطلوب تأهل دولتين من غرب آسيا .

وكانت بعثة لبنان للذكور والاناث(تحت ال12 سنة) شاركت في بطولة غرب آسيا برئاسة نائب رئيس الاتحاد حسان الداعوق وضمّت البعثة مدرب الذكور توماس ويل ومدربة الاناث رئيسة اللجنة الفنية في الاتحاد ناهيا ابو خليل واللاعبين كريستوف ابو هاشم وطارق شعبي ورامي نصولي واللاعبات كارمن ماريا عازار وكايا شكيبان وريتا الجسر.

واوضح رئيس البعثة حسان الداعوق ان رئيس الاتحاد اللبناني للتنس أوليفر فيصل واكب مباريات الفريق اللبناني لحظة بلحظة واستمر على تواصل معه خلال البطولة. وفور انتهاء البطولة ،هنأ الرئيس فيصل البعثة لتأهل فريق الاناث الى نهائيات بطولة آسيا.

يشار الى أن رعاية وصقل الجيل الواعد هما من أولوية اتحاد التنس منذ تبوء فيصل سدة الرئاسة لأول مرة في خريف العام 2016 ومن ثم في خريف العام 2020.