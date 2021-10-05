living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بطولة غرب آسيا (تحت ال12 سنة) بالتنس تأهل أناث لبنان الى بطولة آسيا

5
OCTOBER
2021
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 
تأهل منتخب لبنان للاناث(تحت ال12 سنة) بالتنس الى نهائيات بطولة آسيا بعدما احرز المركز الثاني في بطولة غرب آسيا التي استضافتها مدينة الحسين الرياضية في العاصمة الأردنية عمّان. وفي التفاصيل، شاركت في بطولة الاناث خمس دول وهي:لبنان،العراق،الأردن،سوريا وايران وحققت ناشئات لبنان   الفوز بنتيجة نظيفة(3-0) على كل من العراق والأردن وسوريا وخسرن امام ايران(0-3).
 
وستقام نهائيات بطولة آسيا في كازاخستان  في تشرين الثاني المقبل على ان تنطلق تدريبات منتخب الاناث  في بحر الأسبوع الجاري تحت اشراف رئيسة اللجنة الفنية في الاتحاد البطلة السابقة المدربة ناهيا ابو خليل وبمواكبة من اللجنة الادارية للاتحاد.
 
ولدى الذكور ، تأهل الاردن وايران الى النهائيات بعدما احتلا المركزين الأول والثاني بينما احتّل لبنان المركز الثالث(شاركت في بطولة الذكور تسع دول)  والمطلوب تأهل دولتين من غرب آسيا .
 
وكانت بعثة لبنان للذكور والاناث(تحت ال12 سنة) شاركت في بطولة  غرب آسيا  برئاسة نائب رئيس الاتحاد حسان الداعوق وضمّت البعثة مدرب الذكور توماس ويل ومدربة الاناث رئيسة اللجنة الفنية في الاتحاد ناهيا ابو خليل واللاعبين كريستوف ابو هاشم وطارق شعبي ورامي نصولي واللاعبات كارمن ماريا عازار  وكايا شكيبان وريتا الجسر.
 
واوضح رئيس البعثة حسان الداعوق ان رئيس الاتحاد اللبناني للتنس أوليفر فيصل واكب مباريات الفريق اللبناني لحظة بلحظة واستمر على تواصل معه خلال البطولة. وفور انتهاء البطولة ،هنأ الرئيس فيصل البعثة لتأهل فريق الاناث الى نهائيات بطولة آسيا.
 
يشار الى أن رعاية وصقل الجيل الواعد هما من أولوية  اتحاد التنس منذ تبوء فيصل سدة الرئاسة لأول مرة في خريف العام 2016 ومن ثم في خريف العام 2020.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout