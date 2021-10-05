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تحقيق حول اتهامات صديقة نجم التنس "بالاعتداء الجسدي"

5
OCTOBER
2021
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أعلنت رابطة محترفي التنس (أي تي بي) الإثنين، إنها فتحت تحقيقا في مزاعم اتهام النجم الألماني ألكسندر زفيريف، المتوج هذا الصيف بذهبية أولمبياد طوكيو، بالعنف المنزلي من قبل صديقته السابقة.
 
وفي أكتوبر الماضي، وجهت اللاعبة السابقة أولغا شاريبوفا الى زفيريف تهمة الإساءة الجسدية والعاطفية، وهي مزاعم نفاها الألماني المصنف رابعا عالميا.
 
وبعد نشر المزيد من التفاصيل حول ادعاءاتها في أغسطس في مجلة "سلايت"، قرر زفيريف إصدار بيان على تويتر حول المسألة، مؤكدا أنه يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد صديقته السابقة التي زعمت أن أحد الاعتداءات التي تعرضت لها كان في دورة شنغهاي للماسترز عام 2019.
 
 
وقال الألماني في حينها "اطلعت المحكمة على البراهين التي قدمناها. الاتهامات التي أثيرت هي تشهيرية وكاذبة. وعليه، رفع المحامون إجراءات أخرى ضد المصدر وصاحب البلاغ. أنا أنفي بشكل قاطع وجازم أني أسأت إلى أوليا".
 
كما دعم زفيريف فكرة تقدمت بها "أيه تي بي" لإنشاء سياسة ضد العنف المنزلي مماثلة لتلك المستخدمة في بعض بطولات الفرق الرياضية.
 
وتابع "أنا أؤيد تماما إنشاء سياسة مكافحة العنف المنزلي الخاصة برابطة محترفي التنس"، خاتما "لن أتطرق إلى هذه المسألة بأكثر من ذلك".
 
لكن مساندة الألماني لهذه السياسة لم تحل دون فتح تحقيق في المسألة من قبل "أي تي بي" التي قالت في بيان الإثنين "يجرى حاليا تحقيق داخلي في مزاعم تتعلق بألكسندر زفيريف في حدث حصل خلال دورة شنغهاي للماسترز عام 2019".
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