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هولندا قلقة بسبب قلة مشاركات فينالدم مع سان جيرمان

5
OCTOBER
2021
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أقر لويس فان جال مدرب هولندا بشعوره بالقلق لعدم مشاركة لاعب الوسط البارز جورجينيو فينالدم بانتظام منذ انتقاله لفريقه الجديد باريس سان جيرمان.
 
وانضم فينالدم (30 عاما)، نائب قائد منتخب هولندا، إلى سان جيرمان من ليفربول لكنه بدأ أساسيا خمس مرات في تسع مباريات بدوري الدرجة الأولى الفرنسي ومرة واحدة في دوري أبطال أوروبا.
 
وأبلغ فان جال الصحفيين اليوم الاثنين قبل استئناف تصفيات كأس العالم "بالطبع أشعر بالقلق وتحدثت معه بالفعل عن ذلك عندما وصل".
 
وبسبب إصرار فان جال على اختيار اللاعبين الذين يشاركون بانتظام مع أنديتهم يبدو مكان فينالدم بالتشكيلة مهددا لكن المدرب المخضرم قلل سريعا من المخاوف والعناوين المثيرة.
 
وقال "لن تدق أجراس الانذار بعد ولدي إيمان كبير ببعض اللاعبين".
 
وأضاف "أصيب فينالدم قبل كأس العالم 2014 لكنني اخترته على أي حال ولعب كل المباريات تقريبا وأبلى بلاء حسنا" مشيرا إلى فترته السابقة مع هولندا حين قادها لتحقيق المركز الثالث في النهائيات بالبرازيل.
 
ويغيب فينالدم عن المباراة القادمة ضد لاتفيا في ريجا يوم الجمعة للإيقاف لكن من المتوقع أن يشارك أمام جبل طارق الأسبوع المقبل في روتردام عندما تسعى هولندا للحفاظ على صدارة المجموعة السابعة.
 
وبعد ست مباريات تتفوق هولندا على النرويج بفارق الأهداف وتتقدم بنقطتين على تركيا صاحبة المركز الثالث التي سحقها فريق فان جال 6-1 في التصفيات الشهر الماضي.
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