النادي اللبناني للسيارات والسياحة نظّم السباق الخامس للسرعة

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لقب المحترفين لفغالي والسوبر سيريز لمسعد والهواة لبشارة

أحرز السائق روجيه فغالي لقب فئة المحترفين واكزافييه مسعد لقب فئة السوبر سيريز والياس بشارة لقب فئة الهواة للسباق الخامس للسرعة(سبيد تست) الذي نظّمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة على حلبة "أر. بي. أم" (المتين) بمشاركة 70 سيارة.ويندرج السباق في اطار الجولة الخامسة من بطولة لبنان لسباقات السرعة للعام الجاري.

وتضمّن السباق ثلاث طلعات رسمية واعتمد افضل وقت مسجّل في الطلعات الثلاث لاعلان الترتيب العام للسائقين .وفي وقت ظهر تفوّق كل من فغالي ومسعد وبشاره في فئته، دار صراع طاحن في فئة السوبر كارز .

وفي ما يلي نتائج كافة الفئات:

*فئة المحترفين:

1-روجيه فغالي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 6 :1.52.22 دقيقة

2-بول قصيفي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 : 1.57.97 د

3-جان البيري على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 7 :1.59.17 د

-اس أم 3 :

1- ابراهيم الياس (باهو) على فولسفاكن غولف 1

-الدفع الخلفي:

1- ماهر غزال على بي ام دبليو 325 أي

-الدفع الأمامي وفئة أر سي 2 وكأس السيارات المصنّفة:

1- الياس الدهني على سيتروين دي اس 3

-ار سي 2 أن4 :

1- نسيب نصر على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10

*فئة السوبر سيريز:

-الدفع الرباعي(أل5):

1- اكزافييه مسعد على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 7 :1.59.78 د

2- بيار رزق على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10 :2.02.60د

3- جوي اشقر على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 8 :2.04.04 د

-الدفع الرباعي(أل4)

1- طوني فغالي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10

-الدفع الثنائي(أل5):

1- غارو هاروتيونيان على بي ام دبليو ام2

2- جاد اسطفان على بي ام دبليو 335

3- عبدو سليمان على بي ام دبليو 335

-الدفع الثنائي(أل4):

1- ايلي سيف على بي ام دبليو أم3

2- دانيال ترزيان على رينو ميغان أرأس

3- هوفسيب كنلدجيان على غولف جي تي أي

*فئة الهواة:

1- الياس بشارة على مازدا ام اكس 5 :2.10.06د

2- زاد كاخيا على مازدا ام اكس 5 :2.12.29 د

3- شادي ابو عاصي على فولسفاكن غولف جي تي آي :2.12.45 د

-الدفع الثنائي الخلفي:

1- الياس بشارة على مازدا ام اكس 5

-فئة أل2:

1- كريستوفر كنلدجيان على سوزوكي سويفت سبور

*فئة السوبر كارز:

1- هاني شيت على لمبورغيني هوراكان:2.11.31د

2- جورج ملك على فيراري 458 ايطاليا :2.11.58د

3- متري مطر على نيسان جي تي آر :2.11.90 د

*فئة الكروس كار:

1- انطوني داغر على كروس كار:1.56.66د

2- جوانا حسون على كروس كار:1.58.42 د

3- ريا داغر على كروس كار :2.01.19 د

*فئة السيارات الكلاسيكية:

1- منصور زكا على شيفروليه كورفيت ستينغراي:2.23.40د

2- سامي رعد على ألفا روميو:2.25.66د

3- سيريل دو بسترس على الفا روميو جي تي في :2.28.48 د

*نادي رينو سبور(لبنان)

1- دانيال ترزيان على رينو ميغان أرأس

2- مروان سعد على رينو ميغان أر أس

3- رالف حاموش على رينو كليو 3 اراس

*نادي فيراري (لبنان)

1-هاني شيت

2- جورج ملك على فيراري 458 ايطاليا

3- جوناثان ملك على لمبورغيني غالاردو

*كأس ذوي الارادة الصلبة

1- وسام روكز على اودي اس3

وفي الختام ،وزّع ممثل الاتحاد الدولي للسيارات(فيا) في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومنسّق لجنة رياضة السيارات في النادي المنظّم عماد لحود ورئيس مصلحة رياضة السيارات في النادي كابي كريكر ومدير السباق نبيل قمبز ومسؤولو السباق الجوائز على الفائزين والفائزات.