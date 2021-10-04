living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طاولة: جورج كوبلي عضواً في الإتحاد الدولي وريتا بصيبص في "الآسيوي"

4
OCTOBER
2021
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
التأمت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة في فندق شيراتون - الدوحة بحضور ٣٩ اتحاد وطني من اصل ٤٤ في ظل  اجراءات احترازية مشددة من وباء"كورونا" وأسفرت عن انتخاب رئيس الاتحاد القطري خليل المهندي رئيساً للاتحاد الاسيوي ولأول مرة ينتخب عربي في هذا المنصب فيما انتخب رئيس الاتحاد اللبناني جورج كوبلي عضواً في في مجلس ادارة الإتحاد الدولي عن قارة آسيا .كما انتُخبت عضو الاتحاد اللبناني ريتا بصيبص عضواً في مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي لولايته الجديدة ٢٠٢١-٢٠٢٥ .
 
ويذكر انها اول سيدة لبنانية تتبوأ هذا المنصب.
 
يشار الى أن كوبلي يشغل ايضاً منصب نائب رئيس اتحاد غرب آسيا منذ آذار الفائت.
 
هذا، وأقرّت الجمعية العمومية الآسيوية إقامة بطولة آسيا للناشئين على هامش دورة الألعاب الآسيوية للناشئين التي تستضيفها مدينة شاندو الصينية في كانون الأول من العام ٢٠٢٢ و بطولة آسيا ال ٢٦ عام ٢٠٢٤ في مدينة بوسان الكورية الجنوبية. يشار الى أن الرئيس السابق للاتحاد اللبناني سليم الحاج نقولا حضر الجمعية العمومية بصفته عضواً في مجلس الإدارة السابق للإتحاد الآسيوي.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout