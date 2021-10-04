طاولة: جورج كوبلي عضواً في الإتحاد الدولي وريتا بصيبص في "الآسيوي"

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التأمت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة في فندق شيراتون - الدوحة بحضور ٣٩ اتحاد وطني من اصل ٤٤ في ظل اجراءات احترازية مشددة من وباء"كورونا" وأسفرت عن انتخاب رئيس الاتحاد القطري خليل المهندي رئيساً للاتحاد الاسيوي ولأول مرة ينتخب عربي في هذا المنصب فيما انتخب رئيس الاتحاد اللبناني جورج كوبلي عضواً في في مجلس ادارة الإتحاد الدولي عن قارة آسيا .كما انتُخبت عضو الاتحاد اللبناني ريتا بصيبص عضواً في مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي لولايته الجديدة ٢٠٢١-٢٠٢٥ .

ويذكر انها اول سيدة لبنانية تتبوأ هذا المنصب.

يشار الى أن كوبلي يشغل ايضاً منصب نائب رئيس اتحاد غرب آسيا منذ آذار الفائت.

هذا، وأقرّت الجمعية العمومية الآسيوية إقامة بطولة آسيا للناشئين على هامش دورة الألعاب الآسيوية للناشئين التي تستضيفها مدينة شاندو الصينية في كانون الأول من العام ٢٠٢٢ و بطولة آسيا ال ٢٦ عام ٢٠٢٤ في مدينة بوسان الكورية الجنوبية. يشار الى أن الرئيس السابق للاتحاد اللبناني سليم الحاج نقولا حضر الجمعية العمومية بصفته عضواً في مجلس الإدارة السابق للإتحاد الآسيوي.