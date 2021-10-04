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بمناسبة عيد ميلاده.. إبراهيموفيتش يهدي نفسه هدية فاخرة

4
OCTOBER
2021
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كعادته، أقدم النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش على تصرف "نرجسي" فكاهي جديد، بمناسبة عيد ميلاده الـ40 يوم الأحد.
 
وهنأ النجم السويدي المخضرم، زلاتان إبراهيموفيتش، المعروف بتصريحاته النارية والمثيرة للجدل، نفسه بعيد ميلاده الأربعين، وقدم لنفسه هدية فاخرة.
 
ونشر "السلطان" صورة لسيارة فاخرة من طراز "فيراري إس أف 90 ستراديل" ذهبية اللون، عبر حسابه على موقع تويتر، وكتب معلقا على الصورة "عيد ميلاد سعيد يا زلاتان".
 
ويتوقع أن يصل سعر سيارة فيراري الفخمة إلى أكثر من نصف مليون دولار.
 
وتشيد جماهير كرة القدم باللياقة العالية التي يمتلكها زلاتان وهو بهذا السن المتقدم، خاصة وأنه لا يزال يمارس كرة القدم على أعلى مستوى مع فريقه أي سي ميلان بالدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.
 
وسيغيب المهاجم السويدي المخضرم عن تشكيلة منتخب بلاده استعدادا لخوض مباراتين ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، أمام كل من منتخبي كوسوفو واليونان، لعدم تعافيه من الإصابة.
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