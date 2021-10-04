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بايرن "يتجرع" أول هزيمة بملعبه من فرانكفورت خلال 21 عاما

4
OCTOBER
2021
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تعرض بايرن ميونيخ لأول هزيمة بالموسم والأولى أمام أينتراخت فرانكفورت خلال 21 عاما بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، حين باغت فيليب كوستيتش أصحاب الضيافة بهدف في الدقيقة 83 ليمنح الزوار فوزا صادما 2-1، الأحد.
 
وتسلم كوستيتش الكرة على حدود منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة منخفضة قوية في شباك الحارس مانويل نوير مانحا أينتراخت فوزه الأول بالموسم، كما أوقف سلسلة من تسعة انتصارات متتالية لبايرن بجميع المسابقات.
 
ولا يمكن لبايرن إلا أن يلوم نفسه لعدم حسم اللقاء مبكرا بعد أن نال فرصا ذهبية، لكنه يبقى في الصدارة برصيد 16 نقطة من سبع مباريات بفارق الأهداف عن باير ليفركوزن الذي سحق أرمينيا بيليفيلد 4-صفر بمساعدة المهاجم التشيكي باتريك شيك الذي سجل هدفين.
 
 ويبتعد بروسيا دورتموند وفرايبورج عن القمة بنقطة واحدة.
 
وقال يوليان ناجلزمان مدرب بايرن: "الهزائم تؤلم دائما وهذا هو الحال اليوم، أولا لأنها أول هزيمة لنا وثانيا لأنه كان يمكن تجنبها تماما".
 
وأضاف: "لم نقم ببعض الأمور كما فعلنا في الأسابيع الماضية وتعرضنا للعقاب اليوم". وتابع: "كانت أمامنا الكثير من الفرص للتسجيل".
 
ويحتل فرانكفورت، الذي حقق انتصاره الأخير في ميونيخ عام 2000 قبل بناء استاد أليانز أرينا، المركز 13 ولديه ثماني نقاط.
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