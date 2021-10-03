فوتسال: المدرب الوطني طارق رزق يجدّد عقده مع القادسية السعودي

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جدّد المدرب الوطني اللبناني في كرة الصالات(الفوتسال) طارق رزق عقده مع نادي القادسية السعودي للاشراف على الفريق لموسم 2021-2022 ولموسم واحد.وسبق لرزق ان قاد نادي القادسية لاحراز لقب بطولة الدوري السعودي في موسم 2020-2021 بجدارة بعدما جرّد نادي الاتفاق من لقبه.

وسينطلق الدوري السعودي في 5 تشرين الثاني المقبل على ان يواجه القادسية غريمه الاتفاق على كأس السوبر في 14 كانون الثاني المقبل .

واستهل نادي القادسية مسابقة كأس السعودية بصورة ممتازة اذ فاز على النهضة(8-3) منذ ايام عدة بمشاركة لاعب محترف واحد من اللاعبين المحترفين الثلاثة ضمن الفريق الفائز .

قارياً،سيشارك نادي القادسية في بطولة الأندية الآسيوية التي ستقام في امارة دبي(الامارات العربية المتحدة) الصيف المقبل .