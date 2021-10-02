living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

26 لاعبا في بعثة كرة القدم الى قطر للقاء العراق بتصيفات المونديال

2
OCTOBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 تصل بعد ظهر اليوم الى العاصمة القطرية الدوحة، بعثة منتخب لبنان في كرة القدم، لخوض مباراة أمام العراق على ستاد خليفة الدولي في 7 تشرين الأول الحالي، في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى من تصفيات الدور الحاسم الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر.

ضمت التشكيلة التي اختارها المدرب التشيكي ايفان هاسيك 26 لاعبا هم: الحراس علي ضاهر ومصطفى مطر (الحارس الأساسي) وعلي السبع، اللاعبون: قاسم الزين، حسين الزين، عباس عاصي، حسين الدر، جوان العمري، حسن معتوق، حسن "سوني" سعد، هلال الحلوة، محمد حيدر، محمد قدوح، فضل عنتر، نادر مطر، روبير ملكي، جورج ملكي، حسين منذر، وليد شور، حسن شعيتو "شبريكو"، عمر شعبان "بوغيل"، محمد زين طحان، محمد الدهيني، هادي غندور، ربيع عطايا، باسل جرادي.

تنزل البعثة في فندق "ميلينيوم" القريب من ستاد خليفة، وستكون التدريبات على ملاعب أكاديمية أسباير.

وجديد التشكيلة مهاجم شباب الساحل فضل عنتر ومدافع الأنصار حسين الدر، وعودة باسل جرادي الذي تخلف عن السفر الى كوريا الجنوبية خشية الإجراءات القاسية من وباء كورونا. ويغيب اللاعب حسن شعيتو "موني" الذي لعب في المباراتين أمام الامارات (0 - 0)، وكوريا الجنوبية (0 - 1).

وقبل السفر، تسلم اللاعبون 1500 دولار نقدا مكافأة التعادل مع الإمارات، بعد أن كان الاتحاد اللبناني لكرة القدم حدد 3 آلاف دولار مكافأة الفوز.

ومن الدوحة، تنتقل البعثة الى العاصمة الأردنية عمان، لخوض المباراة الرابعة أمام سوريا في 12 الحالي. يترأس البعثة رئيس لجنة المنتخبات عضو اللجنة التنفيذية مازن قبيسي، وتضم الى المدير الفني التشيكي هاسيك مواطنه ميروسلاف جيركال مساعدا للمدرب، فؤاد بلهوان مديرا للمنتخب، وسام خليل مدربا، وحيد فتال مدربا لحراس المرمى، يوسف محمد مستشارا فنيا والزميل وديع عبدالنور مسؤولا إعلاميا.

ويتطلع "منتخب الأرز" الى جمع مزيد من النقاط من المباراتين، قبل بدء استضافته المباريات على أرضه في ملعب صيدا البلدي بعد إعادة تأهيله، وباكورتها أمام ايران في تشرين الثاني المقبل.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout