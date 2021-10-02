26 لاعبا في بعثة كرة القدم الى قطر للقاء العراق بتصيفات المونديال

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تصل بعد ظهر اليوم الى العاصمة القطرية الدوحة، بعثة منتخب لبنان في كرة القدم، لخوض مباراة أمام العراق على ستاد خليفة الدولي في 7 تشرين الأول الحالي، في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى من تصفيات الدور الحاسم الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر.



ضمت التشكيلة التي اختارها المدرب التشيكي ايفان هاسيك 26 لاعبا هم: الحراس علي ضاهر ومصطفى مطر (الحارس الأساسي) وعلي السبع، اللاعبون: قاسم الزين، حسين الزين، عباس عاصي، حسين الدر، جوان العمري، حسن معتوق، حسن "سوني" سعد، هلال الحلوة، محمد حيدر، محمد قدوح، فضل عنتر، نادر مطر، روبير ملكي، جورج ملكي، حسين منذر، وليد شور، حسن شعيتو "شبريكو"، عمر شعبان "بوغيل"، محمد زين طحان، محمد الدهيني، هادي غندور، ربيع عطايا، باسل جرادي.



تنزل البعثة في فندق "ميلينيوم" القريب من ستاد خليفة، وستكون التدريبات على ملاعب أكاديمية أسباير.



وجديد التشكيلة مهاجم شباب الساحل فضل عنتر ومدافع الأنصار حسين الدر، وعودة باسل جرادي الذي تخلف عن السفر الى كوريا الجنوبية خشية الإجراءات القاسية من وباء كورونا. ويغيب اللاعب حسن شعيتو "موني" الذي لعب في المباراتين أمام الامارات (0 - 0)، وكوريا الجنوبية (0 - 1).



وقبل السفر، تسلم اللاعبون 1500 دولار نقدا مكافأة التعادل مع الإمارات، بعد أن كان الاتحاد اللبناني لكرة القدم حدد 3 آلاف دولار مكافأة الفوز.



ومن الدوحة، تنتقل البعثة الى العاصمة الأردنية عمان، لخوض المباراة الرابعة أمام سوريا في 12 الحالي. يترأس البعثة رئيس لجنة المنتخبات عضو اللجنة التنفيذية مازن قبيسي، وتضم الى المدير الفني التشيكي هاسيك مواطنه ميروسلاف جيركال مساعدا للمدرب، فؤاد بلهوان مديرا للمنتخب، وسام خليل مدربا، وحيد فتال مدربا لحراس المرمى، يوسف محمد مستشارا فنيا والزميل وديع عبدالنور مسؤولا إعلاميا.



ويتطلع "منتخب الأرز" الى جمع مزيد من النقاط من المباراتين، قبل بدء استضافته المباريات على أرضه في ملعب صيدا البلدي بعد إعادة تأهيله، وباكورتها أمام ايران في تشرين الثاني المقبل.