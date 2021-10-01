مدرب ليفربول يعلن غياب نجمين عن موقعة مانشستر سيتي

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يستعد فريق ليفربول لمباراته المرتقبة ضد ضيفه مانشستر سيتي، حامل لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التي ستجمعهما يوم الحد المقبل، في قمة مباريات الجولة السابعة للدوري.

وأعلن الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، غياب نجمه الظهير الأيمن الإنجليزي، ترينت ألكسندر-أرنولد، ولاعب خط الوسط الإسباني، تياغو ألكانتارا.

وقال كلوب، في تصريحات للموقع الرسمي لـ"الريدز": "ليست هناك أنباء عنهما، وهذا يعني أنهما يبليان البلاء الحسن.. لكن لا يوجد ما يكفي من الوقت لعودتهما أمام السيتي.. أتوقع أن يعودا للملاعب بعد فترة التوقف الدولي".

وأضاف المدرب الألماني: "نملك فريقا جيدا، وبالتالي توجد لدينا حلول، وسنستغلها".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ"، برصيد 14 نقطة، متفوقا بنقطة واحدة على وصيفه مانشستر سيتي، ويليهما كل من تشيلسي ومانشستر يونايتد وإيفرتون وبرايتون في المراكز من الثالث حتى السادس على الترتيب برصيد 13 نقطة أيضا لكل منها.