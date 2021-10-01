إكسبو 2020 دبي وكرة القدم.. نجوم وأساطير في الحدث العالمي

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من الأحداث والفعاليات البارزة، التي ستجذب ملايين المشاهدين والزوّار خلال فترة إقامة إكسبو 2020 دبي، تأتي كرة القدم على رأس القائمة.

وكان قد أعلن مجلس دبي الرياضي أنّ "العديد من نجوم الرياضة البارزين في العالم سينضمون لـ"إكسبو 2020 دبي" للترويج لدولهم على الساحة العالمية والمشاركة في العديد من الأحداث الرياضية التي سيتم تنظيمها على مدار الأشهر الستة المقبلة.

وأضاف المجلس في بيان له أن مؤتمر دبي الدولي السادس عشر للرياضة وجوائز دبي غلوب سوكر سيعقدان، خلال معرض إكسبو 2020 دبي، واحدة من منصات العصف الذهني الرئيسية لكرة القدم.

وسيكون النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، سفير إكسبو 2020 دبي، والأسطورة الفرنسية، زين الدين زيدان، وصاحب اليد الذهبية الراحل، دييغو أرماندوا مارادونا، والدون كريستيانو رونالدو، محطّم الأرقام القياسية.

وبحسب البيان، فإن مجلس دبي الرياضي سيعقد حفل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي المرموق في إكسبو 2020 دبي، وذلك يوم 9 يناير 2022.

في غضون ذلك، سيحضر اثنين من أشهر نجوم كرة القدم، لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الحالي، ودافور سوكر ، رئيس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم.

مانشستر سيتي

سيستضيف مانشستر سيتي جلسات كرة القدم اليومية في موقع إكسبو، بقيادة طاقم تدريب مخصص لسيتي سيُطبِّق نفس منهجية التدريب التي تستخدمها الفرق في ملاعب التدريب في مانشستر.

وسيشارك ممثلون من النادي وشبكة أوسع لمجموعة City Football Group في فعاليات إكسبو المخصصة خلال الأشهر المقبلة.

بالإضافة لبرنامج التدريب، ستظهر العلامة التجارية لإكسبو 2020 في مرافق التدريب في استاد الاتحاد وأكاديمية السيتي لكرة القدم.

وقال فيران سوريانو ، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي لكرة القدم: "يسعدنا الكشف عن إكسبو 2020 دبي كشريك جديد لمانشستر سيتي في مجال التدريب"، مضيفًا: "ستعمل هذه الشراكة على دمج معرض إكسبو 2020 كجزء أساسي من كل جلسة تدريبية ويوم مباراة حيث تتحدى فرقنا لتحقيق النجاح هذا الموسم".

إيه سي ميلان

وكشف عملاق دوري الدرجة الأولى الإيطالي، إيه سي ميلان، النقاب عن شراكة جديدة مع إكسبو 2020 دبي.

وقال كاسبر ستايلسفيج، كبير مسؤولي الإيرادات في إيه سي ميلان: "بصفتنا نادٍ مقره في ميلانو، المدينة التي استضافت أحدث معرض إكسبو الدولي في عام 2015، نعلم أن إكسبو 2020 هو لحظة خاصة في التاريخ، لذلك سيحضر نادي إيه سي ميلان الحدث، وسيعزز القيم الأساسية للرياضة ويلهم التغيير الإيجابي من خلال كرة القدم".

وقال شولتو دوغلاس هوم، رئيس المبيعات في إكسبو 2020 دبي: "من خلال قاعدته الجماهيرية العالمية الشغوفة وتاريخه المجيد الممتد 122 عامًا، كان إيه سي ميلان قوة محورية ومبتكرة في عالم كرة القدم، تتماشى قيم إكسبو 2020 إلى حد كبير مع قيم إيه سي ميلان حيث نشارك في الإيمان بتمكين الناس ليكونوا أفضل نسخة لأنفسهم- طموحًا وعنادًا وإبداعًا وتفكيرًا مستقبليًا".

بطولة أساطير كرة القدم

بطولة أساطير كرة القدم، مقدمة من جناح نيجيريا، ستتيح للجماهير فرصة لقاء لاعبين مثل جاي جاي أوكوشا ونوانكو كانو وميكيل جون أوبي.