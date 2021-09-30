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الوزير باسيل فاجأ الحاضرين مشاركة كثيفة في النهار التدريبي الطويل لأسلوب التاي تشي برعاية السفارة الصينية

30
SEPTEMBER
2021
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أقام الاتحاد اللبناني للووشو كونغ فو بالتعاون مع السفارة الصينية نهاراً رياضياً طويلاً  في اشهر الأساليب الصينية التاي تشي أو تاي تشي تشوان الفن القتالي الداخلي الدفاعي الصيني الذي يمارس من خلال تتبّع سلسلة من الحركات البطيئة ،الرشيقة التي تقوي وتنقي الجسد.
 
واستضافت منطقة البترون وفي " بترونيات" هذا الحدث الرياضي المميز بالتنسيق وتنظيم ماري  تريز طربيه باز التي ألقت كلمة ترحيب برئيس الاتحاد اللبناني للووشو كونغ فو الدكتور جورج نصير ونائبه نعوم سعاده وامين السر بسام نهرا وبالسفارة الصينية شاكرة السفير الصيني شيان مين جيان على رعايته هذا الحفل في البترون كما رحبت بالحضور مشيرة الى أنه  انه سيكون هناك عدة مشاريع ولقاءات رياضية مع الاتحاد بعد هذا النجاح الكبير لهذا النهار.
 
وفاجئ الوزير السابق جبران باسيل الحضور مرحبا" ومشجعا" على الاستمرار بمثل هذه النشاطات وقدم الماستر افيديس سيروبيان أمامه وامام الحضور عرضاً في التاي تشي شارحا" هذا الاسلوب في الفنون القتالية وهو عبارة  الدفاع عن النفس بشكل هادىء يسمح له السيطرة على الخصم . وأبدى الوزير باسيل اعجابه بهذا الاسلوب على ان يكون له لقاء تدريبي لاحقاً وقال مازحاً  لن "أستعمله في مجلس النواب". وشجّع ا"لاتحادات الرياضية  والعاملين بالقطاع الرياضي على تكثيف هكذا اعمال لأخراج المجتمع من التشنجات التي يمر فيها وطننا الحبيب" .  
 
بعدها رحب امين السربسام نهرا  بباسيل  شاكرا" له استضافة هذا الحدث في منطقة البترون". ثم وزّعت الهدايا التذكارية  الى أعضاء الاتحاد والسفارة الصينية من "بترونيات" وهي رمز من خشب الارز . 
 
وكشف رئيس الاتحاد  الدكتور  نصير كشف ان الاتحاد ادرج على برنامجه السنوي لهذا الموسم تكثيف دورات تدريبية مجانية يتم من خلاله التعرف على كل الأساليب وخاصة في جو انفتاح السفارة الصينية في لبنان على نشر الثقافة الصينية والووشو- كونغ فو في صميم ثقافتها لذلك على كل نادي او مدرب يستعد لانجاح مسيرة الاتحاد شاكرا" الوزير باسيل على حضوره "وتشجيعنا وعلى كل ما قدمه ونحن على استعداد التعاون مع كل من يمد يده لنشر رياضة الكونغ فو دون تمييز".      
 
النهار التدريبي كان تحت أشراف الغراند ماستر ميشال حاوي والغراند ماستر أفيديس سيروبيان (6 دان وبطل العالم في هذا الأسلوب) والذي حضره اكثر من 200 مشارك من كل الاعمار ومن كل المناطق اللبنانية تم من خلاله التدريب والتعرف على أسلوب التاي تشي وخصائصه المميزة التي تساعدنا  حتى في حياتنا اليومية .
 
وتسلم سيروبيان من الاتحاد شهادة الوسام الذهبي وهو اول وسام يمنح في لبنان وذلك تقديرا" لعطاءاته وانجازاته الدولية والتي كانت دائما" ضمن  مجهوده الشخصي.
 
بعدها وزّع رئيس واعضاء الاتحاد شهادات الحضور على المشاركين. 
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