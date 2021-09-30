غوارديولا يتجاهل ميسي.. ويتغزل في "القصير المبدع"

A + A -

بعد هزيمته أمام باريس سان جرمان الفرنسي، كشف مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أنه "معجب" بنجم خط وسط الفريق المنافس.

وكال بيب غوارديولا المديح للاعب منافس بعد خسارة فريقه 2-صفر أمام مضيفه باريس سان جرمان بدوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.

وبالرغم من تألق النجم ليونيل ميسي، الذي منح جماهير باريس سان جرمان ما جاءوا من أجله، بعد أن قاد فريقه للفوز مسجلا هدفه الأول مع ناديه الجديد، لكن غوارديولا لم يكن يتحدث عن ميسي.

وأشاد المدرب الإسباني بأداء الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب سان جرمان، الذي قدم عرضا رائعا في فنون اللعبة في وسط الملعب أمام سيتي.

وقال غوارديولا مازحا ردا على سؤال عن الدولي الإيطالي: "لقد وقعت في حبه".

وعاد فيراتي للعب بعد غياب 4 مباريات بسبب إصابة في الركبة، واعتمد عليه سان جيرمان كثيرا للتعامل مع ضغط سيتي، ولعب الدولي الإيطالي دورا كبيرا في الشوط الأول.

واسترسل غوارديولا بالمديح: "يتحلى بالهدوء تحت الضغط ويترك بصمته بالتمريرات التي يلعبها خلف دفاعنا.

وأضاف: "أعرف شخصيته وقدراته وسعيد بعودته من الإصابة. إنه لاعب استثنائي.. ليس طويل القامة.. إنه ليس لاعب التمريرات الطولية لكن بوسعك الاعتماد عليه في بناء الهجمات.

وتابع: "يعرف تماما كيفية صناعة الفرص في أفضل المساحات. ظهر ذلك جليا في الشوط الأول".