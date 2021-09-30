بايرن ميونخ يحقق فوزا عريضا على دينامو كييف بأبطال أوروبا

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أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفين ليقود بايرن ميونيخ إلى فوز ساحق 5-صفر على ضيفه دينامو كييف في المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء، ويحقق بطل ألمانيا انتصاره التاسع على التوالي بجميع المسابقات.

وافتتح المهاجم البولندي، الذي فشل في هز الشباك في الدوري السبت، ليتوقف سجله عند التسجيل في 19 مباراة متتالية، الأهداف في الدقيقة 12 من ركلة جزاء.

وأضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 27 بعد تمريرة رائعة من توماس مولر.

ورفع سيرج جنابري النتيجة إلى 3-صفر بتسديدة قوية في الدقيقة 68، وبعد ست دقائق لاحقة أضاف ليروي ساني الهدف الرابع.

واختتم إيريك-مكسيم تشوبو-موتنج الخماسية بضربة رأس قبل ثلاث دقائق من النهاية.

ويملك بايرن ميونخ، الذي يحل ضيفا على بنفيكا في 20 أكتوبر، ست نقاط من مباراتين متقدما بنقطتين على بنفيكا الذي تغلب 3-صفر على برشلونة.

ويأتي دينامو في المركز الثالث بنقطة واحدة فيما يتذيل برشلونة المجموعة بدون رصيد.