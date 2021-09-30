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كومان في "ورطة".. برشلونة يخسر بثلاثية من بنفيكا

30
SEPTEMBER
2021
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تلقى برشلونة خسارة كبيرة خارج أرضه 3-صفر، أمام بنفيكا الأربعاء، ليزداد الضغط على المدرب رونالد كومان، مع تراجع آمال الفريق الإسباني في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
 
ويتذيل برشلونة ترتيب المجموعة الخامسة بدون نقاط من مباراتين، متأخرا بست نقاط عن المتصدر بايرن ميونيخ، وأربع عن بنفيكا.
 
وبدأت المباراة بشكل سيئ للنادي الكتالوني عندما افتتح داروين نونيز الأهداف بعد ثلاث دقائق من البداية بتسديدة منخفضة إلى جوار القائم من مدى قريب.
 
وتصدى المدافع لوكاس فيريسيما لمحاولة من لوك دي يونج من مدى قريب، حيث بدا برشلونة قريبا من العودة للمباراة، لكنه كان الفريق الأقل خطورة طوال اللقاء.
 
وكاد نونيز أن يضيف الهدف الثاني بعد خمس دقائق من نهاية الاستراحة، عندما ارتدت تسديدته بعيدة المدى من القائم بعدما تجاوزت الحارس مارك-أندريه تير شتيجن.
 
لكن قبل 21 دقيقة على النهاية نجح فريق المدرب جورج جيسوس ف يإضافة الهدف الثاني عبر رافا سيلفا بتسديدة من مدى قريب.
 
وأحرز نونيز هدفه الشخصي الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 79، قبل أن تتحول الليلة السيئة لبرشلونة إلى أسوأ عندما طُرد إريك جارسيا لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 87.
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