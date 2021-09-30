living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دوري الابطال: يوفنتوس يتفوق على حامل اللقب تشيلسي

30
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ضمن فعاليات المجموعة الثامنة من منافسات دوري ابطال اوروبا، حقق نادي اليوفنتوس الايطالي فوزاً مهماً امام تشيلسي الانكليزي وبواقع 1-0 على ارضية ملعب الاليانز استاديوم في تورينو وبهذا الفوز خطف اليوفي صدارة المجموعة وخلفه البلوز.

وفي الشوط الاول نجح لاعبو تشيلسي من فرض ايقاعهم الهجومي في اللقاء حيث ضغط ابناء المدرب توماس توخيل بشكل كبير وتصدى الحارس تشيزني لمحاولة خطيرة من روميلو لوكاكو ليحرمه من هدف محقق وبدوره حاول لاعبو اليوفنتوس القيام بردة فعل سريعة في ظل السيطرة الكبيرة للاعبي البلوز وتحصّل ابناء المدرب ماسيمليانو اليغري على بعض المرتدات الخطيرة واخفق فيديريكو كييزا من خطف هدف التقدم بعد تسديدة جانبت القائم، وبدوره اهدر كاي هافرتز فرصة ذهبية امام مرمى السيدة العجوز بعد تسديدة جانبت القائم وبعدها سيطر الاداء الحذر والترقب على مجرياته لتغيب الخطورة بشكل كامل بين لاعبي الفريقين ولينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي بين الجانبين.

وبدأ الشوط الثاني بطريقة سريعة من قبل لاعبي اليوفي حيث نجح فيديريكو كييزا من خطف هدف التقدم في الدقيقة 46 وبعدها رمى المدرب توماس توخيل بتبديلات عديدة في صفوف فريقه في محاولة لخطف هدف التعادل في اللقاء حيث ادخل كل من كالوم هودسون اودوي ولوتوفيس تشيك في محاولة للضغط الهجومي، وبدوره اهدر فيديريكو بيرنارديسكي فرصة خطيرة امام مرمى البلوز بعد تسديدة جانبت القائم، وسيطر لاعبو البلوز على مجريات اللقاء ولكن بغياب الفعالية الهجومية حيث فشلوا في استغلال سيطرتهم حيث نجح دفاع اليوفنتوس من ايقاف غزوات الفريق الانكليزي بشكل كبير لتغيب خطورتهم في الثلث الاخير وبدوره اعتمد ابناء المدرب اليغري على الهجمات المرتدة، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة ضغط لاعبو البلوز بشكل كبير وتحصّل لوكاكو على فرصة مميزة ولكن تسديدة البلجيكي مرت بمحاذاة القائم وطالب لاعبو تشيلسي بضربة جزاء ولكن حكم اللقاء طالب بإستمرار اللعب بعد مراجعة تقنية الفيديو لتنتهي المباراة بفوز اليوفنتوس وبواقع 1-0.

 وفي المجموعة السابعة، انقاد نادي فولفسبورغ الالماني الى تعادل متأخر امام اشبيلية الاسباني وبواقع 1-1 ليخطف الفريق الاسباني المركز الثاني في المجموعة.

وفي الشوط الاول كان الصراع التكتيكي مسيطراً على مجرياته حيث احتدم الصراع الكبير بين لاعبي الفريقين وغابت اللمسة الاخيرة بين الفريقين في ظل اداء دفاعي محنك وغابت الفرص الحقيقية في هذا الشوط حيث سيطر الاداء التكتيكي والدفاعي على الاداء الهجومي لينتهي هذا الشوط سلبياً، وفي الشوط الثاني نجح ريناتو ستيفن من خطف هدف التقدم للفولفي في الدقيقة 49 لتشتعل المباراة بشكل كبير بين الجانبين وبعدها سيطر لاعبو اشبيلية على الكرة بشكل كبير وانما يغباب الفعالية الهجومية امام مرمى الخصم فيما تحصّل لاعبو الفولفي على العديد من الهجمات المرتدة السريعة واخفق لاعبو الفريق الالماني من ترجمتها لزيادة غلتهم من الاهداف وفي الدقيقة 86 طرد لاعب فولفسبورغ جيلافوغي بعد تسببه بضربة جزاء لاشبيلية ونجح ايفان راكيتيتش من ترجمتها بنجاح لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي وبواقع 1-1. 

وفي نفس المجموعة، خطف نادي سالزبورغ النسماوي صدارة المجموعة بفوز مهم وثمين امام ليل الفرنسي وبواقع 2-1.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout