دوري الابطال: يوفنتوس يتفوق على حامل اللقب تشيلسي

وفي الشوط الاول نجح لاعبو تشيلسي من فرض ايقاعهم الهجومي في اللقاء حيث ضغط ابناء المدرب توماس توخيل بشكل كبير وتصدى الحارس تشيزني لمحاولة خطيرة من روميلو لوكاكو ليحرمه من هدف محقق وبدوره حاول لاعبو اليوفنتوس القيام بردة فعل سريعة في ظل السيطرة الكبيرة للاعبي البلوز وتحصّل ابناء المدرب ماسيمليانو اليغري على بعض المرتدات الخطيرة واخفق فيديريكو كييزا من خطف هدف التقدم بعد تسديدة جانبت القائم، وبدوره اهدر كاي هافرتز فرصة ذهبية امام مرمى السيدة العجوز بعد تسديدة جانبت القائم وبعدها سيطر الاداء الحذر والترقب على مجرياته لتغيب الخطورة بشكل كامل بين لاعبي الفريقين ولينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي بين الجانبين.

وبدأ الشوط الثاني بطريقة سريعة من قبل لاعبي اليوفي حيث نجح فيديريكو كييزا من خطف هدف التقدم في الدقيقة 46 وبعدها رمى المدرب توماس توخيل بتبديلات عديدة في صفوف فريقه في محاولة لخطف هدف التعادل في اللقاء حيث ادخل كل من كالوم هودسون اودوي ولوتوفيس تشيك في محاولة للضغط الهجومي، وبدوره اهدر فيديريكو بيرنارديسكي فرصة خطيرة امام مرمى البلوز بعد تسديدة جانبت القائم، وسيطر لاعبو البلوز على مجريات اللقاء ولكن بغياب الفعالية الهجومية حيث فشلوا في استغلال سيطرتهم حيث نجح دفاع اليوفنتوس من ايقاف غزوات الفريق الانكليزي بشكل كبير لتغيب خطورتهم في الثلث الاخير وبدوره اعتمد ابناء المدرب اليغري على الهجمات المرتدة، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة ضغط لاعبو البلوز بشكل كبير وتحصّل لوكاكو على فرصة مميزة ولكن تسديدة البلجيكي مرت بمحاذاة القائم وطالب لاعبو تشيلسي بضربة جزاء ولكن حكم اللقاء طالب بإستمرار اللعب بعد مراجعة تقنية الفيديو لتنتهي المباراة بفوز اليوفنتوس وبواقع 1-0.

وفي المجموعة السابعة، انقاد نادي فولفسبورغ الالماني الى تعادل متأخر امام اشبيلية الاسباني وبواقع 1-1 ليخطف الفريق الاسباني المركز الثاني في المجموعة.