حملة "بحرك الك" لجمعية SWIM LEBANON تحط رحالها في أنفة وطرابلس السبت والأحد

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تتواصل وبنجاح حملة جمعية "سويم ليبانون" لتنظيف الشاطئ اللبناني من الجنوب الى الشمال مع ممارسة السباحة بالتعاون مع الاتحاد اللبناني للسباحة في مهمة رياضية- بيئية بامتياز انطلقت من الناقورة فصور فالغازية فصيدا فالدامور فالجية فبيروت فجونية فالعقيبه فجبيل فالبترون فشكا وستحط رحالها السبت 2 تشرين الاول في أنفه والأحد 3 تشرين الاول في طرابلس بانتظار المرحلة الاخيرة التي ستقام على شاطئ عكار قبل أواخر تشرين الاول المقبل في اختتام الحملة وهي الأولى من نوعها على هذا المستوى.

فالحملة ،التي أُطلق عليها من قبل القيّمين على الجمعية اسم "بحرك الك" وانطلقت من الناقورة في 21 آب الفائت ،تشهد مشاركة كثيفة من السباحين والمتطوعين تزايد عددهم مرحلة بعد مرحلة في خطوة تعكس نجاح الخطوة التي ارادها مؤسسا الجمعية نبيل عواد واليزابيت صوفيان والتي لاقت الاقبال الكبير.وتهدف الحملة الى تنظيف الشاطئ اللبناني من الجنوب الى الشمال مع مشاركة غطاسين محترفين في الحملة .

وفي تفاصيل يومي السبت والاحد المقبلين فستجري عملية تنظيف الشاطئ في انفة بين الساعة السابعة والنصف والعاشرة صباحاً .وفي برنامج الاحد ،تنظيف الشاطئ من ملعب رشيد كرامي(الملعب البلدي في طرابلس ) الى شاطئ الميناء في طرابلس الى جانب السباحة(55 سباحاً) من جزيرة الأرانب ابتداء من الساعة السابعة والدقيقة 45 وصولاً الى الميناء عند الساعة العاشرة صباحاً بحيث سيقام حفل رمزي بحضور فاعليات بلدية واركان الجمعية ومعنيين ورجال الصحافة والاعلام.

واعلنت رئيسة الجمعية اليزابيت صوفيان ان الحملة تلقى الدعم الكبير منذ اطلاقها بمشاركة عدد ضئيل من السباحين ومن المتطوعين لتنظيف الشاطئ اللبناني وباتت المشاركة كثيفة في المراحل الأخيرة شاكرة كل من يساهم في انجاح هذه الحملة الرياضية-البيئية من الدفاع المدني والبلديات والفاعليات الرياضية والشعبية والمتطوعين ورجال الصحافة والاعلام.