living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حملة "بحرك الك" لجمعية SWIM LEBANON تحط رحالها في أنفة وطرابلس السبت والأحد

29
SEPTEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تتواصل وبنجاح حملة  جمعية "سويم ليبانون" لتنظيف الشاطئ اللبناني من الجنوب الى الشمال مع ممارسة السباحة بالتعاون مع الاتحاد اللبناني للسباحة في مهمة رياضية- بيئية بامتياز انطلقت من الناقورة  فصور فالغازية فصيدا فالدامور فالجية فبيروت فجونية فالعقيبه فجبيل فالبترون فشكا وستحط رحالها السبت 2 تشرين الاول في أنفه والأحد 3 تشرين الاول  في طرابلس بانتظار المرحلة الاخيرة التي ستقام  على شاطئ عكار قبل أواخر  تشرين الاول المقبل في اختتام الحملة وهي الأولى من نوعها على هذا المستوى.
 
فالحملة ،التي أُطلق عليها من قبل القيّمين على الجمعية اسم "بحرك الك" وانطلقت من الناقورة في 21 آب الفائت ،تشهد مشاركة كثيفة من السباحين والمتطوعين تزايد عددهم مرحلة بعد مرحلة في خطوة تعكس نجاح الخطوة التي ارادها مؤسسا الجمعية نبيل عواد واليزابيت صوفيان والتي لاقت الاقبال الكبير.وتهدف الحملة الى تنظيف الشاطئ اللبناني من الجنوب الى الشمال مع مشاركة غطاسين محترفين في الحملة .
 
وفي تفاصيل يومي السبت والاحد المقبلين فستجري عملية تنظيف الشاطئ  في انفة بين الساعة السابعة والنصف والعاشرة صباحاً .وفي برنامج الاحد ،تنظيف الشاطئ  من ملعب رشيد كرامي(الملعب البلدي في طرابلس ) الى شاطئ الميناء في  طرابلس الى جانب السباحة(55 سباحاً)  من  جزيرة الأرانب  ابتداء من الساعة السابعة والدقيقة 45 وصولاً الى الميناء عند الساعة العاشرة صباحاً بحيث سيقام حفل رمزي بحضور فاعليات بلدية واركان الجمعية ومعنيين ورجال الصحافة والاعلام.
 
واعلنت رئيسة الجمعية اليزابيت صوفيان ان الحملة تلقى الدعم الكبير منذ اطلاقها بمشاركة عدد ضئيل من السباحين ومن المتطوعين لتنظيف الشاطئ اللبناني وباتت المشاركة كثيفة في المراحل الأخيرة شاكرة كل من يساهم في انجاح هذه الحملة الرياضية-البيئية من الدفاع المدني والبلديات والفاعليات الرياضية والشعبية والمتطوعين ورجال الصحافة والاعلام.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout