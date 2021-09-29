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رونالدو على موعد مع تحطيم رقم تاريخي في دوري الأبطال الليلة

29
SEPTEMBER
2021
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ستكون الفرصة متاحة أمام كريستيانو رونالدو، لإضافة رقم جديد لجعبة أرقامه القياسية، في مباراة فريقه مانشستر يونايتد ضد فياريال المقررة اليوم الأربعاء في دور المجموعات لدوري الأبطال.
 
وعادل رونالدو الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة الإسباني إيكر كاسياس، كأكثر اللاعبين مشاركة في دوري أبطال أوروبا، بعد خوضه مباراة مانشستر يونايتد مع يونغ بويز قبل نحو أسبوعين.
 
وبات البرتغالي أكثر لاعب يشارك في دوري أبطال أوروبا برصيد 177 مباراة بالمساواة مع الحارس المعتزل.
 
ويمكن للنجم البرتغالي كسر رقم كاسياس، والانفراد برقم قياسي جديد في مسابقته المفضلة، عندما يواجه مانشستر فياريال مساء اليوم.
 
ويعتبر رونالدو الهداف التاريخي لدوري الأبطال، إذ سجل 135 هدفا، متفوقا على ليونيل ميسي الذي سجل 121 هدفا، وفي المركز الثالث يأتي البولندي روبرت ليفاندوفسكي برصيد 73 هدفا.
 
كما أن "الدون"، الذي سبق له الفوز بلقب المسابقة القارية في خمس مناسبات، هو اللاعب الوحيد الذي سجل في جميع المباريات الست في مجموعات دوري الأبطال، والوحيد الذي سجل في 11 مباراة متتالية في البطولة، والوحيد الذي أحرز 10 أهداف ضد فريق واحد (يوفنتوس).
روسيا اليوم
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