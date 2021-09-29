living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سباق أكواتلون لناديي ايليت وسلعاتا وبلدية الهري لقب الرجال لعلي الزعبي والسيدات لليندزي ناضر

29
SEPTEMBER
2021
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نظم  نادي الأيليت ،وبالتعاون مع نادي سلعاتا وبلدية الهري، سباقاً في الأكواتلون المؤلف من ثلاث ألعاب متتالية : ركض وسباحة وركض على الكورنيش والشاطىء البحري لمدينة الهري -شكا لمختلف الفئات العمرية  .و بالرغم من الظروف الصعبة خاصة الشح الحاصل في مادة البنزين شارك في السباق 130 متبار من مختلف الأندية الاتحادية  و القوى العسكرية ومن مختلف الفئات العمرية من 7 سنوات حتى 60 سنة وسط ظروف مناخية معتدلة وبحر هادىء. انطلقت  مسابقة الركض من  امام منتجع ال"ساندي بيتش" الساعة السابعة صباحاً وبعدها مباشرة  السباحة في داخل المنتجع في المياه المفتوحةيليه سباق الركض .   
النتائج الفنية:
*رجال: 
1-علي الزعبي (الجيش)
2-عبد الله مالك (بروفيت )  
3- أحمد شمص (بروفيت)  
*سيدات 
1-ليندزي نادر(بروفيت)  
2- نورا دياب (حرة)
3-رامونا خليفة (ايليت) 
 
*8 - 9 سنوات
*ذكور
1- ساري شيبوبYouthletes))
2- باولو الخازن (Les Lievres)
3- محمد جمعة( Elite Swimming Academy)
*اناث
1-ليلى  شيبوب ( ( Youthletes
2- تسنيم سلوم (Elite Swimming Academy)
4- تيا مخول (( Youthletes
*صغار (10- 11 سنة)
1- خالد المصري ( اكاديمية الأيليت للسباحة)
2- خالد الزعبي (بروفيت)
3- تيو شمبور (بروفيت)
*صغيرات (10-11)
1- ميا صهيون (بروفيت)
2- استريليتا كيشيجيان (Rise & Raise)
3- زارين يان (( Youthletes
*الناشئات (12-13)
1-  شيان خليل (PROSWIM)
2-اندريا الخازن ( Les Lievres)
4- تاتيانا صفير (بروفيت )
 
*الناشئين (12-13)
1- سمير غطيس (PROSWIM)
2-  جواد يونس ( أيليت)
3- كريم حرب (Youthletes)
 
 
*الشابات (14و15 و16)
1- فيبي كمب (Youthletes)
2- ليا شيباني (بروفيت)
3- نورا غندور ( Youthletes)
الشباب(14-15-16(
1- رالف داغر (PROSWIM)
2-محمد يونس (ايليت(
3-سمير سبع أعين (Triaddicts)
وفي الختام، تم توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين والفائزات من قبل  امين عام اتحاد الترياتلون الدكتور أحمد خليفة ونائب رئيس اتحاد الدراجات الهوائية رئيس نادي سلعاتا قيصر سلّوم ورئيس بلدية الهري جلال عمرو وأعضاء الاتحاد اللبناني للترياتلون.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout