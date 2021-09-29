سباق أكواتلون لناديي ايليت وسلعاتا وبلدية الهري لقب الرجال لعلي الزعبي والسيدات لليندزي ناضر

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نظم نادي الأيليت ،وبالتعاون مع نادي سلعاتا وبلدية الهري، سباقاً في الأكواتلون المؤلف من ثلاث ألعاب متتالية : ركض وسباحة وركض على الكورنيش والشاطىء البحري لمدينة الهري -شكا لمختلف الفئات العمرية .و بالرغم من الظروف الصعبة خاصة الشح الحاصل في مادة البنزين شارك في السباق 130 متبار من مختلف الأندية الاتحادية و القوى العسكرية ومن مختلف الفئات العمرية من 7 سنوات حتى 60 سنة وسط ظروف مناخية معتدلة وبحر هادىء. انطلقت مسابقة الركض من امام منتجع ال"ساندي بيتش" الساعة السابعة صباحاً وبعدها مباشرة السباحة في داخل المنتجع في المياه المفتوحةيليه سباق الركض .

النتائج الفنية:

*رجال:

1-علي الزعبي (الجيش)

2-عبد الله مالك (بروفيت )

3- أحمد شمص (بروفيت)

*سيدات

1-ليندزي نادر(بروفيت)

2- نورا دياب (حرة)

3-رامونا خليفة (ايليت)

*8 - 9 سنوات

*ذكور

1- ساري شيبوبYouthletes))

2- باولو الخازن (Les Lievres)

3- محمد جمعة( Elite Swimming Academy)

*اناث

1-ليلى شيبوب ( ( Youthletes

2- تسنيم سلوم (Elite Swimming Academy)

4- تيا مخول (( Youthletes

*صغار (10- 11 سنة)

1- خالد المصري ( اكاديمية الأيليت للسباحة)

2- خالد الزعبي (بروفيت)

3- تيو شمبور (بروفيت)

*صغيرات (10-11)

1- ميا صهيون (بروفيت)

2- استريليتا كيشيجيان (Rise & Raise)

3- زارين يان (( Youthletes

*الناشئات (12-13)

1- شيان خليل (PROSWIM)

2-اندريا الخازن ( Les Lievres)

4- تاتيانا صفير (بروفيت )

*الناشئين (12-13)

1- سمير غطيس (PROSWIM)

2- جواد يونس ( أيليت)

3- كريم حرب (Youthletes)

*الشابات (14و15 و16)

1- فيبي كمب (Youthletes)

2- ليا شيباني (بروفيت)

3- نورا غندور ( Youthletes)

الشباب(14-15-16(

1- رالف داغر (PROSWIM)

2-محمد يونس (ايليت(

3-سمير سبع أعين (Triaddicts)

وفي الختام، تم توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين والفائزات من قبل امين عام اتحاد الترياتلون الدكتور أحمد خليفة ونائب رئيس اتحاد الدراجات الهوائية رئيس نادي سلعاتا قيصر سلّوم ورئيس بلدية الهري جلال عمرو وأعضاء الاتحاد اللبناني للترياتلون.