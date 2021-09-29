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غموض في الزمالك بشأن "واقعة الامتناع عن التدريب"

29
SEPTEMBER
2021
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قالت وسائل إعلام مصرية إن لاعبي نادي الزمالك امتنعوا عن التمرين يوم الثلاثاء، في خضم مشكلة تتعلق بتأخر صرف المستحقات المالية، فيما قال مسؤول في النادي إن مدرب الفريق منح اللاعبين راحة، دون تأكيد أو نفي الواقعة.
 
وبحسب صحيفة المصري اليوم المحلية، رفض لاعبو نادي الزمالك خوض مران الفريق التدريبي، والذي كان مقررا خوضه عصر الثلاثاء على أرض ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي بميت عقبة.
 
وقالت الصحيفة :"اعترض اللاعبون على عدم التزام اللجنة المؤقتة برئاسة حسين لبيب بوعدها معهم بصرف المستحقات المالية المتأخرة، ومكافآت الفوز ببطولة الدوري".
 
وذكرت الصحيفة أن "جميع لاعبي الفريق اتخذوا قرارا واحدا بعدم خوض المران الثلاثاء، بعد تجمعهم في غرفة خلع الملابس، وأجمعوا على عدم خوض التدريب إلا بعد صرف مستحقاتهم ومكآفات الفوز بالدوري".
 
وكان من المقرر أن يتجمع لاعبو الفريق في مقر النادي في الرابعة عصرا لأداء تدريبات بدنية قبل بدء المران الجماعي.
 
ويستعد الزمالك للقاء توسكر الكيني المقرر له يوم 16 أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام بكينيا.
 
من جهة أخرى، نقلت فضائية "إم بي سي مصر" عن حسام المندوه قوله إن "المعلومة التي لدي أن كارتيرون منح اللاعبين راحة من مران اليوم الثلاثاء"، وأضاف :"الحقيقة لست متأكدا من هذه المعلومة".
 
وأضاف أنه "عندما ذهبت اليوم إلى نادي الزمالك علمت أنه جرى عقد جلسة بين شيكابالا قائد الفريق وحسين لبيب رئيس النادي وحسين السيد عضو اللجنة، المستحقات سوف يتم صرفها في موعدها الأسبوع القادم".
 
واختتم "لم يسبق وأن خلفنا أي وعد قطعناه على أنفسنا، الجزء الذي وعدنا بصرفه من المستحقات سيتم صرفه خلال شهر أكتوبر".
 
ويستعد الزمالك في الوقت الحالي لانطلاقة مشواره في دوري أبطال أفريقيا وكذلك الموسم المحلي الجديد.
 
يذكر أن الزمالك توج مؤخراً بمسابقة الدوري الموسم الماضي للمرة الأولى منذ 2014-2015.
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