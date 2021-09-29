دوري الابطال: شيريف تيراسبول يفاجئ الريال في معقله خماسية لليفربول وفوز الاتلتيكو

ضمن فعاليات المجموعة الرابعة من منافسات دوري ابطال اوروبا، انقاد نادي ريال مدريد الاسباني الى خسارة مدوية على ارضه امام شريف تيراسبول المولدوفي وبواقع 2-1 وكانت المباراة صعبة على الفريق الملكي وبهذا الفوز واصل شريف تيراسبول تصدر المجموعة وخلفه الفريق الملكي.
وفي الشوط الاول فرض لاعبو المرينغي ايقاعهم الهجومي على اللقاء حيث ضغط ابناء المدرب كارلو انشيلوتي بشكل كبير على مرمى شريف تيراسبول وكانت للفريق الملكي العديد من المحاولات الخطيرة وتصدى الحارس جيورجيوس اتاناسياديس لمحاولة خطيرة من كريم بنزيما، وبعكس مجريات اللعب تمكن الفريق المولدوفي من خطف هدف التقدم في الدقيقة 25 برأسية جميلة من جاسور جاشيباييف بعد عرضية جميلة من كريستيانو وبعدها ضغط الفريق المدريدي بشكل كبير في محاولة لاقتناص هدف التعادل واهدر كريم بنزيما فرصة ذهبية امام مرمى الخصم قبل ان يتصدى حارس شريف لمحاولة خطيرة من ادين هازارد ليحرمه من هدف محقق، ولم تهدأ وتيرة ضغط لاعبي الفريق الاسباني ولكن اللمسة الاخيرة غابت عنهم في ظل تكتل جميع لاعبي شريف في مناطقهم الدفاعية لينتهي هذا الشوط بتقدم الفريق المولدوفي وبواقع 1-0.
وفي المجموعة الثانية، تمكن نادي ليفربول الانكليزي من اقتناص فوز كبير امام خصمه بورتو البرتغالي وبواقع 5-1 على ارضية ملعب الدراغاو وبهذا الفوز خطف الليفر المركز الاول في المجموعة.
وفي الشوط الاول فرض لاعبو ليفربول ايقاعهم الهجومي على مجريات اللقاء بشكل كبير ونجح الهداف المصري محمد صلاح من خطف هدف التقدم للريدز في الدقيقة 18 وواصل الفريق الانكليزي ضغطهم في في ظل قلة حيلة لاعبي بورتو والذين فشلوا في القيام بأي ردة فعل هجومية تذكر وفي الدقيقة 45 نجح ساديو ماني من خطف هدف ثاني لليفر بعد تمريرة حاسمة من جايمس ميلنر ، وفي الشوط الثاني واصل لاعبو ليفربول سطوتهم الكبيرة على اللقاء ونجح محمد صلاح من خطف هدف ثالث لفريقه في الدقيقة 60 بعد تمريرة حاسمة من كورتيس جونز وبعدها حاول مدربا الفريقين اجراء التبديلات في صفوفهما في محاولة لتحسين الاداء الهجومي بشكل اكبر ونجح مهدي تاريمي من تقليص الفارق لسبورتينغ في الدقيقة 75 قبل ان يتمكن البديل روبيرتو فيرمينيو من خطف هدفين سريعين لليفر في الدقيقتين 77 و83 لتنتهي المباراة بفوز الريدز وبواقع 5-1.
وفي نفس المجموعة، انقاد نادي ميلان الايطالي الى الخسارةامام اتلتيكو مدريد الاسباني وبواقع 2-1 وعانى الميلان بعد طرد لاعبه فرانك كيسي ليلعب الروسونيرو بعشرة لاعبين.
وفي الشوط الاول قدم لاعبو الميلان أداء هجومي مميز حيث نجحوا في الضغط بقوة على مرمى الاتلتيكو ولاحت للفريق الايطالي العديد من المحاولات الخطيرة حيث تصدى الحارس يان اوبلاك لمحاولات انتي ربيتش قبل ان ينجح رافاييل لياو من خطف هدف التقدم للفريق الايطالي في الدقيقة 20 بعد تمريرة حاسمة من ابراهيم دياز وشهدت الدقيقة 29 طرد لاعب الميلان فرانك كيسي بعد تلقيه الانذار الثاني في اللقاء وحاول لاعبو الروخي بلانكوس القيام بدرة فعل من اجل خطف هدف التعادل ولكن اللمسة الاخيرة غابت عنهم، وفي الشوط الثاني ضغط لاعبو الاتلتيكو بشكل كبير ولاحت لهم العديد من الفرص الخطيرة وسط غياب كبير للاعبي الميلان والذين تراجعوا الى الوراء للدفاع عن تقدمهم في ظل المقص العددي في صفوفهم وتحصّل الفريق الاسباني على العديد من الفرص الخطيرة ولكن الحظ عاندهم الا ان تمكن انطوان غريزيمان من خطف هدف التعادل في الدقيقة 84 قبل ان ينجح لويس سواريز من خطف هدف ثاني للاتلتيكو في الدقيقة 94 من ضربة جزاء لتنتهي المباراة بفوز الروخي بلانكوس وبواقع 2-1