دوري الابطال: شيريف تيراسبول يفاجئ الريال في معقله خماسية لليفربول وفوز الاتلتيكو

وفي الشوط الثاني ضغط الفريق المدريدي بشكل كبير في محاولة لاقتناص هدف التعادل ولاحت لهم بعض الفرص الخطيرة ولكن اللمسة الاخيرة غابت عنهم امام مرمى الخصم في ظل التكتل الدفاعي الكبير للاعبي شريف تيراسبول ولم تهدأ وتيرة ضغط ابناء المدرب انشيلوتي والذين رموا كل اوراقهم الهجومية الى الامام، وفي الدقيقة 63 تحصّل الفريق الاسباني على ضربة جزاء بعد سقوط جونيور فينيسيوس داخل منطقة الجزاء واستعان حكم اللقاء بتقنية الفيديو ليتأكد من صحة ضربة الجزاء وتمكن كريم بنزيما من ترجمة ضربة الجزاء بنجاح ليخطف هدف التعادل في الدقيقة 65، وبعدها رمى المدرب انشيلوتي بأوراقه الهجومية حيث ادخل كل من توني كروس ولوكا يوفيتش ورودريغو في محاولة لمواصلة الضغط على مرمى الخصم من اجل خطف هدف الفوز وفي الدقيقة 72 سجل فريق شريف تيراسبول هدف ثاني ولكن حكم اللقاء الغاه بداعي التسلل بعد مراجعة تقنية الفيديو، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة ضغط الفريق الملكي بشكل كبير على مرمى الخصم في محاولة لاقتناص هدف الفوز ولكن محاولاتهم باءت بالفشل في ظل تكتل جميع لاعبي شريف في مناطقهم الدفاعية وبعكس مجريات اللعب تمكن سيباستيان تيل من خطف هدف قاتل لفريق شريف تيراسبول في الدقيقة 90 لتنتهي المباراة بفوز الفريق المولدوفي وبواقع 2-1.

وفي المجموعة الثانية، تمكن نادي ليفربول الانكليزي من اقتناص فوز كبير امام خصمه بورتو البرتغالي وبواقع 5-1 على ارضية ملعب الدراغاو وبهذا الفوز خطف الليفر المركز الاول في المجموعة.

وفي الشوط الاول فرض لاعبو ليفربول ايقاعهم الهجومي على مجريات اللقاء بشكل كبير ونجح الهداف المصري محمد صلاح من خطف هدف التقدم للريدز في الدقيقة 18 وواصل الفريق الانكليزي ضغطهم في في ظل قلة حيلة لاعبي بورتو والذين فشلوا في القيام بأي ردة فعل هجومية تذكر وفي الدقيقة 45 نجح ساديو ماني من خطف هدف ثاني لليفر بعد تمريرة حاسمة من جايمس ميلنر ، وفي الشوط الثاني واصل لاعبو ليفربول سطوتهم الكبيرة على اللقاء ونجح محمد صلاح من خطف هدف ثالث لفريقه في الدقيقة 60 بعد تمريرة حاسمة من كورتيس جونز وبعدها حاول مدربا الفريقين اجراء التبديلات في صفوفهما في محاولة لتحسين الاداء الهجومي بشكل اكبر ونجح مهدي تاريمي من تقليص الفارق لسبورتينغ في الدقيقة 75 قبل ان يتمكن البديل روبيرتو فيرمينيو من خطف هدفين سريعين لليفر في الدقيقتين 77 و83 لتنتهي المباراة بفوز الريدز وبواقع 5-1.

وفي نفس المجموعة، انقاد نادي ميلان الايطالي الى الخسارةامام اتلتيكو مدريد الاسباني وبواقع 2-1 وعانى الميلان بعد طرد لاعبه فرانك كيسي ليلعب الروسونيرو بعشرة لاعبين.

وفي الشوط الاول قدم لاعبو الميلان أداء هجومي مميز حيث نجحوا في الضغط بقوة على مرمى الاتلتيكو ولاحت للفريق الايطالي العديد من المحاولات الخطيرة حيث تصدى الحارس يان اوبلاك لمحاولات انتي ربيتش قبل ان ينجح رافاييل لياو من خطف هدف التقدم للفريق الايطالي في الدقيقة 20 بعد تمريرة حاسمة من ابراهيم دياز وشهدت الدقيقة 29 طرد لاعب الميلان فرانك كيسي بعد تلقيه الانذار الثاني في اللقاء وحاول لاعبو الروخي بلانكوس القيام بدرة فعل من اجل خطف هدف التعادل ولكن اللمسة الاخيرة غابت عنهم، وفي الشوط الثاني ضغط لاعبو الاتلتيكو بشكل كبير ولاحت لهم العديد من الفرص الخطيرة وسط غياب كبير للاعبي الميلان والذين تراجعوا الى الوراء للدفاع عن تقدمهم في ظل المقص العددي في صفوفهم وتحصّل الفريق الاسباني على العديد من الفرص الخطيرة ولكن الحظ عاندهم الا ان تمكن انطوان غريزيمان من خطف هدف التعادل في الدقيقة 84 قبل ان ينجح لويس سواريز من خطف هدف ثاني للاتلتيكو في الدقيقة 94 من ضربة جزاء لتنتهي المباراة بفوز الروخي بلانكوس وبواقع 2-1