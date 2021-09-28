هذه هي نتائج جلسة فض عروض النقل الرقمي المباشر (Live Streaming) لموسم كرة السلة

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صوت بيروت انترناشيونال: 468 ألف دولار....السياسة:402 الف دولار

أم تي في :399 الف دولار.... أل بي سي:267 الف دولار

انعقدت ظهر الثلاثاء جلسة فض العروض النقل الرقمي المباشر (Live Streaming) لبطولتي لبنان للرجال والسيدات للدرجة الأولى بكرة السلة للمواسم الثلاثة المقبلة ومسابقة كأس لبنان(رجال وسيدات) للفترة عينها في مقر انطوان شويري لكرة السلة.وحضر النائب الأول لرئيس الاتحاد ضومط كلّاب والأمين العام المحامي شربل ميشال رزق والمحاسب هشام جرادي ورئيس لجنة الاعتراض والاستئناف المحامي بطرس سعيد .كما حضر ممثلو محطة "أم. تي. في" طارق كرم وسيمون ضرغام وشربل كريّم وممثل محطة "المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال" سركيس سمعان وممثلا موقع "السياسة .كوم" رامي نعيم وريبيكا ابو رجيلي وممثلة "صوت بيروت انترناشيونال" ديانا فاخوري.بداية كلمة ترحيبية من كلّاب الذي شكر موقع "السياسة.كوم" على العمل الكبير الذي قام به الموسم الفائت .بدوره تحدث المحامي رزق فذكر ان الجلسة هي لفض اربعة عروض للنقل الرقمي المباشر للموسم الثلاثة المقبلة.ثم جرت عملية فض العروض وجاءت النتيجة كالآتي:

"أم تي في"

العرض الاول المقدّم من محطة "أم. تي. في" فجاء كالآتي:

-موسم 2021-2022 :111 الف دولار

-موسم 2022-2023 :133 الف دولار

-موسم 2023-2024 : 155 الف دولار

ويكون المجموع 399 الف دولار نقداً.

"السياسة.كوم"

اما العرض الثاني المقدّم من موقع السياسة.كوم فجاء كالآتي:

-موسم 2021-2022 :134 الف دولار

-موسم 2022-134:2023 الف دولار

-موسم 2023-2024: 134 الف دولار

وبذلك يكون المجموع 402 الف دولار نقداً

"أل بي سي"

العرض الثالث المقدّم من "المؤسسة اللبنانية للارسال" مفصّل كالآتي:

-موسم 2021-2022: 89127 دولار

-موسم 2022-2023: 89127 دولار

-موسم 2023-2024 :89127 دولار

ويكون بذلك المجموع 267381 دولار نقداً .

"صوت بيروت انترناشيونال"

العرض الرابع المقدّم من "صوت بيروت انترناشيونال "فجاء كالآتي:

-موسم 2021-2022 :110 آلاف دولار

-موسم 2022-2023: 165 الف دولار

-موسم 2023-2024 :193 الف دولار

وبذلك يكون المجموع 468 الف دولار نقداً.

وبذلك يكون الرقم المقدّم من "صوت بيروت انترناشيونال " هو الأعلى .ورُفع الملف الى الجلسة المقبلة للجنة الادارية للاتحاد لاعلان القرار الرسمي النهائي.