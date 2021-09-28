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أول تعليق لمدرب سان جيرمان على أزمة مبابي مع نيمار

28
SEPTEMBER
2021
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تحدث مدرب باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، عن العلاقة بين نجمي فريقه، الفرنسي الدولي كيليان مبابي، والبرازيلي نيمار، وذك بعد أزمتهما الأخيرة في مباراة مونبلييه.
 
وكانت الكاميرات، التقطت مبابي يتحدث مع زميله إدريسا غايا، ويوجه نقدا شديدا لنيمار خلال مباراة باريس ضد مونبلييه، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.
 
وأعرب مبابي لإدريسا غايا الذي كان بجانبه عن غضبه من نيمار، بقوله: "إنه لا يمرر الكرة لي".
 
وقال بوكيتينو في أول تعليق له على تلك الواقعة لصحيفة "ليكيب" الفرنسية:: "مبابي ونيمار لاعبان رائعان. في كرة القدم، تحدث أشياء من هذا القبيل. الهدف هنا هو تحقيق الفوز (في المباريات)".
 
وأضاف: "أحدثت واقعة مبابي ونيمار ضجة كبيرة خارج أسوار النادي، لكن لم يكن هناك شيء في الداخل. مبابي ونيمار كانا يتحدثان، لقد رأيتهما في التدريبات وهما يمزحان فيما بينهما. كما تحدثت معهما".
 
ومن المقرر أن يواجه باريس سان جيرمان ضيفه مانشستر سيتي، اليوم الثلاثاء على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
روسيا اليوم
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