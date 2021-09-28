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مدرب باريس سان جيرمان يكشف موقفه من مشاركة ميسي ضد مانشستر سيتي

28
SEPTEMBER
2021
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أعرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن ثقته، بأن مواطنه النجم ليونيل ميسي سيكون ضمن تشكيلة الفريق لمواجهة مانشستر سيتي.
 
وغاب ليونيل ميسي عن آخر مباراتين في الدوي الفرنسي بسبب مشكلة بالركبة، لكنه شارك اليوم الاثنين في مران باريس سان جيرمان الذي يستعد لمباراته ضد ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي غدا الثلاثاء على ملعب "حديقة الأمراء - Parc des Princes"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
 
وقال ماوريسيو بوكيتينو خلال المؤتمر الصحفي بشأن حالة ميسي قبل مواجهة مانشستر سيتي: "سنؤكد التشكيلة الأساسية غدا لكن اعتقد أنه سيكون ضمن التشكيلة".
 
وأشار بوكيتينو إلى أن ميسي سيحتاج إلى وقت للتأقلم في باريس، الذي انضم إلى صفوفه بعقد يمتد عامين قادما من برشلونة في صفقة انتقال حر، بقوله: "قضى 20 عاما في برشلونة ومن الطبيعي أن يشعر بأنه في بيته هناك. كل شيء جديد بالنسبة له هنا ولم يصل منذ وقت طويل".
 
كما أكد المدرب الأرجنتيني أن لاعب خط الوسط الإيطالي ماركو فيراتي سينضم للتشكيلة على الأرجح بعد غيابه عن أربع مباريات بسبب إصابة في الركبة ايضا: "تدرب بشكل جيد في الأيام الماضية واعتقد أنه سيكون ضمن المجموعة. لم نحسم التشكيلة الأساسية لكنه قد يكون بداخلها".
 
وأقر بوكيتينو بأفضلية النادي الانجليزي، الذي خرج باريس سان جيرمان على يده في الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، بقوله: "هذا واقع وليس رأيا. نحن فريق في طور البناء أما سيتي يقوده أفضل مدرب في العالم في رأيي بيب غوارديولا".
 
واستهل فريق باريس سان جيرمان مشواره في الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ" بتعادل مخيب أمام مضيفه المتواضع فريق كلوب بروج البلجيكي (1-1) ويتقاسم معه المركزين الثاني والثالث في المجموعة الأولى، بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي الذي اكتسح ضيفه لايبزيغ الألماني بستة أهداف مقابل ثلاثة.
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