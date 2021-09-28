بانضمام ميسي.. محرز يتغزل في باريس سان جرمان

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قال النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، إن فريق باريس سان جرمان الفرنسي أقوى هذا الموسم بانضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي إليه.

وأضاف جناح مان سيتي أن الفريق الباريسي "جيد للغاية، إنه نفس فريق الموسم الماضي لكن بإضافة ليونيل ميسي وآخرين مثل أشرف حكيمي وجيني فينالدوم".

وتابع محرز قبل مباراة مان سيتي وباريس سان جرمان في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا المقررة الثلاثاء، أنه يعتقد أن الفريق الفرنسي "أقوى هذا الموسم".

كان السيتيزنز تغلبوا على باريس سان جرمان ذهابا وإيابا في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ليتأهلوا إلى النهائي لكنهم خسروا أمام تشيلسي بهدف مقابل لا شيء.

وأوضح محرز أنه يعتقد أن المباراة المنتظرة "ستكون مباراة مماثلة تقريبا لمباراة الموسم الماضي. مباراة صعبة، لكن من يلعب أفضل سيفوز".