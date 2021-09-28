سلة: المحامي شربل ميشال رزق يشارك في اجتماعات اتحاد غرب آسيا

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عاد أمين عام الاتحاد اللبناني لكرة السلة وعضو مجلس ادارة اتحاد غرب آسيا للعبة المحامي شربل ميشال رزق من العاصمة الأردنية عمّان بعد زيارة خاطفة شارك خلالها في اجتماع مجلس ادارة الاتحاد الاقليمي الذي عقد بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة الشيخ سعود بن علي آل ثاني وأمين عام الاتحاد القاري هاغوب خاتشاريان ورئيس واعضاء مجلس الادارة .وخلال الاجتماع، تم اقرار روزنامة بطولات غرب آسيا للعام المقبل على صعيد المنتخبات والأندية على أن يستضيف لبنان بطولة غرب آسيا لمنتخبات السيدات في العام 2022 بطلب من الاتحاد اللبناني قدّمه رزق وتمت الموافقة عليه بالاجماع.