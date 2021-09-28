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منتخب الأرجنتين يستدعي الثلاثي المتورط في "الفضيحة" أمام البرازيل

28
SEPTEMBER
2021
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استدعى منتخب الأرجنتين لكرة القدم ثلاثة لاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز، للمشاركة في مباريات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022" الشهر المقبل.

اختار المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني كلا من حارس مرمى أستون فيلا إميليانو مارتينيز، ولاعبي فريق توتنهام هوتسبير: كريستيان روميرو وجيوفاني لو سيلسو، اليوم الاثنين، لمواجهة منتخبات باراغواي والأوروغواي وبيرو خلال شهر أكتوبر المقبل.

وشارك اللاعبون الثلاثة في المباراة ضد البرازيل التي أوقفت يوم الأحد 5 سبتمبر الجاري، بعد 7 دقائق من بدايتها عندما اقتحم أحد مسؤولي وزارة الصحة البرازيلية بشكل مفاجئ وبدائي أرضية الملعب، محتجا على مشاركة 4 لاعبين مع منتخب "التانغو" وصلوا من إنجلترا، ممنوعون من المشاركة في اللقاء بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي جائحة كورونا.

وغادر لاعبو المنتخب الأرجنتيني أرضية ملعب "أرينا كورينثيانز" في مدينة ساوباولو البرازيلية، ومن ثم تم تعليق المباراة.

ولم يختر المدير الفني لاعب خط الوسط إيميليانو بوينديا الذي تورط أيضا في الفوضى خلال المباراة ضد البرازيل في ساو باولو.

ويأمل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن تخفف الحكومة البريطانية متطلبات الحجر الصحي للاعبين المقيمين في إنجلترا للسفر إلى أمريكا الجنوبية حتى يتمكنوا من تجنب البقاء في عزل إلزامي لمدة 10 أيام عند عودتهم.

وما يزال يتعين على الفيفا أن يقرر مصير مباراة البرازيل والأرجنتين التي توقفت بعد سبع دقائق من بدايتها بسبب انتهاك مارتينيز ولو سيلسو وبوينديا لبروتوكولات فيروس كورونا.

ويحتل منتخب الأرجنتين المكز الثاني في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، برصيد 18 نقطة بفارق 6 نقاط خاف المتصدر منتخب البرازيل، ويليهما منتخب الأوروغواي في المرتبة الثالثة برصيد 15 نقطة، ومن ثم الإكوادور وكولومبيا في المركزين الرابع والخامس على الترتيب، برصيد 13 نقطة لكل منهما.

ويشغل منتخب بيرو المركز السابع على سلم الترتيب برصيد 8 نقاط، متقدما بفارق نقطة على منتخب تشيلي.

بينما تحتل بوليفيا المركز التاسع في جول الترتيب برصيد 6 نقاط، ومن ثم فنزويلا في المركز العاشر الأخير برصيد 4 نقاط.

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