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جلسة فض العروض للنقل التلفزيوني المباشر أم. تي. في: 711 الف دولار....أل. بي. سي: 574 الف دولار

27
SEPTEMBER
2021
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انعقدت ظهر الاثنين جلسة فض العروض للنقل التلفزيوني المباشر لبطولتي لبنان للرجال والسيدات للدرجة الأولى بكرة السلة للمواسم الثلاثة المقبلة ومسابقة كأس لبنان(رجال وسيدات)  للفترة عينها في مقر انطوان شويري لكرة السلة.وحضر النائب الأول لرئيس الاتحاد ضومط كلّاب والأمين العام المحامي شربل ميشال رزق والمحاسب هشام جرادي وامين الصندوق بالوكالة هايق طباقيان ورئيس لجنة الاعتراض والاستئناف المحامي بطرس سعيد .كما حضر ممثلو محطة "أم. تي. في" طارق كرم وسيمون ضرغام  وشربل كريّم وممثلا محطة "المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال" سركيس سمعان وروي الحاج.
 
في بداية الجلسة، رحّب كلّاب بالحاضرين مشيراً الى ان الاتحاد على مسافة واحدة من الجميع معلناً البدء بفض العروض .وتحدث المحامي رزق فنقل تحيات النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي رئيس الاتحاد أكرم حلبي وامين الصندوق فيكين جيرجيان الموجودين في الخارج معلناً وجود عرضين اثنين .العرض الأول المقدّم من "المؤسسة اللبنانية للارسال" مفصّل كالآتي:
 
-موسم 2021-2022:  194.726 الف دولار
-موسم 2022-2023:  178.541 الف دولار
-موسم 2023-2024  :201.122 الف دولار
ويكون بذلك المجموع 574.389 الف دولار نقداً .
اما العرض الثاني المقدّم من محطة "أم. تي. في" فجاء كالآتي:
-موسم 2021-2022  :114 الف دولار
-موسم 2022-2023  :226 الف دولار
-موسم 2023-2024 : 371  الف دولار 
ويكون المجموع 711 الف دولار نقداً. 
وبذلك يكون الرقم المقدّم من محطة "أم تي في" اعلى .ورفع الملف الى الجلسة المقبلة للجنة الادارية للاتحاد لاعلان القرار الرسمي النهائي.
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