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الأرجنتين تقصي روسيا وتواجه البرازيل في نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات

27
SEPTEMBER
2021
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تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات، بفوزه اليوم الأحد في الدور ربع النهائي على نظيره الروسي بركلات الترجيح 5-4 بعد التمديد.
 
وافتتح المنتخب الأرجنتيني باب التسجيل في الدقيقة الـ25 عن طريق لياندرو كوتسولينو وعادل للمنتخب الروسي أرتيوم أنتوشكين في الدقيقة الـ35، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل منهما.
 
ولجأ الفريقان لوقتين إضافيين لم يسفرا عن أي هدف ليحتكما لركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت للمنتخب الأرجنتيني بنتيجة 5-4.
 
وسيواجه المنتخب الأرجنتيني في الدور نصف النهائي في الـ29 من سبتمبر غريمه البرازيلي الذي صعد بدوره إلى قبل النهائي عقب تغلبه بصعوبة في وقت سابق اليوم على المنتخب المغربي بهدف دون مقابل.
 
 
وتستكمل غدا الاثنين مباريات الدور ربع النهائي من البطولة بمواجهة منتخبي إسبانيا والبرتغال تليهما مباراة إيران وكازاخستان.
 
 
وتقام النسخة الـ9 من بطولة كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات في ليتوانيا بالفترة بين 12 سبتمبر الجاري و3 أكتوبر المقبل.
روسيا اليوم
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