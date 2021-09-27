دورة رماية لنادي عندقت اللقب لعراج و شاهين وصيفه وأمين ثالثاً

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احرز الرامي رالف عراج المركز الاول والرامي محمود شاهين المركز الثاني والرامي ايلي أمين المركز الثالث لمسابقة الرماية التي نظمّها بنجاح نادي عندقت الرياضي ضمن سلسلة النشاطات الرياضية التي ينظمها في صيف 2021 .شارك في المسابقة،التي جاءت قمّة في التنظيم والمستوى العالي ، 51 رامياً من جميع المناطق اللبنانية خلال نهار رياضي طويل في عندقت وشهد منافسة كبيرة بين الرماة المشاركين.

وفي ختام الدورة، توّج رئيس النادي المنظّم بطل سباقات "تحدي فيراري" السائق تاني حنا ونائبه دانيال الصبّاغ الفائزين بالدورة التي خُصّص لها الجوائز المالية والعينية.

يشار الى أن دورة الرماية أتت بعد "دورة اللاعب الراحل أنطوني بربر في كرة السلة" ودورة كرة القدم الناجحتين بمشاركة فرق من معظم قرى محافظة عكار حيث كان النشاط الرياضي لنادي عندقت متنفساً لأبناء عكار عامة ولشبابه خاصة وهو الهدف الأول الذي وضعه نادي عندقت برئاسة تاني حنا منذ تأسيسه مع تدشين منشآت النادي العام الفائت والتي باتت بتصرّف ابناء بلدة عندقت وابناء عكار .