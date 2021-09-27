صحيفة تكشف خطة رونالدو بعد الاعتزال

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كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن خطة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المستقبلية مع ناديه مانشستر يونايتد، بعد الاعتزال.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر مقرّب من رونالدو لم تذكر اسمه، قوله: "رونالدو أوضح للجميع أنه عاد إلى يونايتد لمساعدتهم على الفوز بالألقاب".

وأضاف: "إن رونالدو لا يزال في ذروة لياقته البدنية، ويحب إظهار أنه لا شيء مستحيل. إنه مهووس بكرة القدم ويعرف كل شيء عن اللعبة".

وتابع: "بدأ الكثير من اللاعبين مسيرتهم التدريبية في يونايتد، لذلك يعتقد رونالدو أنها قد تكون طريقة جيدة لبدء الفصل التالي من مسيرته الكروية".

وأوضح المصدر أن رونالدو يريد أن يسير ابنه كريستيانو جونيور على خطاه، حيث أخبره في إحدى المرات: "أحب أن يكون لاعب كرة قدم، لأنه يشعر بشغف لهذه الرياضة. لديه روح منافسة عالية ويكره الخسارة".

جدير بالذكر أن كريستيانو جونيور لعب سابقا في صفوف شباب يوفنتوس، وسجل أربعة أهداف في أول ظهور له وهو في التاسعة من عمره.

كذلك انضم كريستيانو جونيور لمجمع ليتلتون رود التدريبي في يونايتد بسالفورد في وقت سابق من هذا الشهر.